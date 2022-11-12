因《夜訪吸血鬼》走紅！情慾與虛無交織　她賦不朽者靈魂

▲以吸血鬼紀事系列聞名的美國作家安妮萊斯，已於2021年底過世，享壽80歲。（圖／美聯社／達志影像）
▲以吸血鬼紀事系列聞名的美國作家安妮萊斯，已於2021年底過世，享壽80歲。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-11-12 09:00:00

喜歡吸血鬼文學的人，一定都知道《德古拉》這部1897年由愛爾蘭小說家布萊恩史托克（Bram Stoker）撰寫並被翻拍多次的作品；又或是近年史蒂芬妮梅爾（Stephenie Meyer）的《暮光之城》系列，也相當受到年輕族群的歡迎。不過早在《暮光之城》、《嗜血真愛》等新興作品問世前，美國作家安妮萊斯（Anne Rice）就以吸血鬼紀事系列（The Vampire Chronicles）聞名，當中最有名的一部小說《夜訪吸血鬼》（Interview with the Vampire），還在1994年改編成同名電影，由湯姆克魯斯、布萊德彼特、安東尼奧班德拉斯等好萊塢大咖主演。

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關於萊斯，她在1941年10月4日出生於美國路易斯安那州的紐奧良，一個愛爾蘭裔的天主教家庭，並在這裡度過大部分的年少時光，父親曾在郵政部門工作，母親則於她15歲時過世。萊斯的童年和青少年時期過的不算幸福，母親因酗酒過世後，她和手足被再娶的父親安置到寄宿學校，讓她一度有被親愛之人背叛的感覺。後來，父親帶著全家移居到德州，萊斯在這裡遇到她未來的丈夫史丹（Stan Rice），2人於1961年結婚後搬到舊金山，進入舊金山州立大學就讀，當時這對小夫妻還不滿20歲。

婚後幾年，萊斯的第1個孩子、女兒蜜雪兒（Michele）於1966年出生，萊斯夫婦沉浸在初為父母的喜悅中；然而，這個孩子只活了5歲，就在1972年就因白血病去世，讓萊斯夫婦十分傷心，也就是在這樣的悲痛中，萊斯寫下她的第1部小說《夜訪吸血鬼》，內容是描述吸血鬼路易斯、黎斯特與吸血鬼小女孩克勞蒂亞之間的愛恨糾葛，也成為萊斯最暢銷、最經典的作品。

萊斯在多年後受訪時表示，她對吸血鬼的迷戀，以及《夜訪吸血鬼》的靈感，主要追溯到1934年的電影《德古拉的女兒》，那是她對吸血鬼這種「優雅、悲慘、敏感」生物最初的印象，而《夜訪吸血鬼》中那個永遠停留在5歲、長不大的吸血鬼女童克勞蒂亞，也被認為是萊斯為了緬懷女兒而塑造出來的獨特角色。

▲1976年出版、1994年改編成電影的《夜訪吸血鬼》，由湯姆克魯斯、布萊德彼特等人主演，被視為萊斯最具代表性的作品。（圖／翻攝自Hollywood Reporter）
▲1976年出版、1994年改編成電影的《夜訪吸血鬼》，由湯姆克魯斯、布萊德彼特、克絲汀鄧斯特等人主演，被視為萊斯最具代表性的作品。（圖／翻攝自Hollywood Reporter）
不過《夜訪吸血鬼》完成後，一度面臨被拒絕出版的窘境，萊斯也在此時患上了強迫症，會頻繁的洗手、檢查門窗上的鎖，並生怕帶有細菌的自己汙染到環境中的任何事物，用萊斯的話形容，自己當時處在一個無法控制的狀態，隨時都怕自己會發瘋。後來，萊斯參加一場為作家舉行的活動時，遇到了她未來的文學經紀人菲利斯賽德爾（Phyllis Seidel），在後者的努力下，《夜訪吸血鬼》終於在1976年5月順利出版。

《夜訪吸血鬼》問世後，萊斯沉寂了一段時間，雖然陸續書寫過幾部其他以歷史和情色文學為主軸的書，但都與吸血鬼無關，也沒有引起什麼關注。直到1985年，萊斯推出《吸血鬼黎斯特》，又於1988年出版《天譴者的女王》，正式回歸吸血鬼文學範疇，這2部作品也被視為《夜訪吸血鬼》的續集。

在那之後，萊斯每隔幾年都會推出一部相關作品，如1992年的《肉體竊賊》、1995年的《惡魔蔓諾克》、1998年的《少年吸血鬼阿曼德》、2000年的《梅瑞克》、2001年的《聖血與純金》、2002年的《布萊克伍德莊園》、2003年的《血夜頌歌》等等，逐漸交織成1個宏偉的不死族宇宙、賦予吸血鬼這種生物新生命，並在全球熱銷逾1億冊，奠定她吸血鬼文學女王的地位。

▲長達40多年的創作生涯，奠定萊斯吸血鬼文學女王的地位（圖／翻攝自網路）
▲長達40多年的創作生涯，奠定萊斯吸血鬼文學女王的地位。（圖／翻攝自網路）
萊斯的吸血鬼紀事系列，沒有傳統吸血鬼文學裡，過氣的大蒜、銀器、英雄救美，而是以18世紀末的紐奧良為最初的時空敘事背景，接著到法國大革命、中世紀的歐陸、古羅馬，甚至從豐富的歷史和神話角度，去追尋吸血鬼誕生的源頭，將故事回溯至壯麗的古埃及王朝，編織出一幅上至遠古，下達20世紀末的群魔繡帷。

萊斯筆下的吸血鬼，具有深厚的人性化特徵和自由意志，也會經歷慾望、依戀等情感，有時還會因自己的存在飽受折磨；不只如此，萊斯的作品還探討了複雜的深度議題，如生死、宗教、不朽、情慾和虛無主義。對喜愛萊斯作品的讀者來說，萊斯絕對是當代哥德文學（Gothic fiction）不可缺少的傳奇之一，而不是販售廉價色情的作家，帶來的影響相當深遠，即使後來陸續都有吸血鬼題材的小說或影視作品誕生，但萊斯從不同的角度詮釋了吸血鬼這種生物，使它們更人性化，更接近凡人。

萊斯於2021年12月11日，以80歲的高齡去世，兒子克里斯多夫（Christopher Travis Rice）與家人們把她安葬在紐奧良的家族陵墓。據長期與萊斯合作的編輯威爾遜（Victoria Wilson）回憶，萊斯是位多產的作家，在平靜的生活中，以宏大的視角構建自己想像的世界，很多數十年前尚不普及的理念，都在她的作品中被細膩描繪，就文學方面來看，可說是定義並領先了一個時代。


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