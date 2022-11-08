名家論壇》鈕則勳／蔣萬安已藉辯論形塑「市長架勢」

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至於黃珊珊，或許因為她作為最熟稔台北市政的候選人，急於想藉這場辯論會絕地大反攻「超陳趕蔣」，反而無形增加了壓力，所以就臉部表情來說略顯嚴肅，甚少笑容，甚至連開場都有些吃螺絲，其臉部妝容與佩戴眼鏡，反而讓自己略顯老態，少了些平常自然率真的亮麗風采，有點可惜，但她的一襲白色套裝俐落大方，也能充分強化柯文哲「白色力量」訴求，且呼應了登記參選時的裝束。
以陳時中來說，他特別染了一頭黑髮、帶了條淺色領帶並別了一個挺十八歲公民權的徽章，明顯的是不想讓自己顯老並訴求年輕族群，畢竟他的年輕族群支持度明顯低於黃珊珊及蔣萬安 ; 但或許是對市政議題不甚熟稔或是對辯論不擅長，阿中常常低頭看稿，表情也比較單一，在魅力的形塑上確實受到限制。
就內容安排與策略攻防來說，三強用的都是攻守兼具的戰略規劃，每個人的攻擊對象也頗明顯。以蔣萬安來說，申論時就以戰略高度擘劃了台北未來發展的願景，包括基隆河右岸要成為「科技廊帶」、左岸要強化都更，並提出「四個發展、五個中心」主軸及各區發展規劃，想藉以形塑「市長架勢」 ; 另方面仍對陳時中的疫苗、防疫等政策進行猛攻，除了想加深陳時中「落跑指揮官」印記外，蔣似乎刻意想藉「七問陳時中」來凸顯陳的回應仍不細膩具體，不願清楚交代坊間質疑的疫苗採購問題，讓阿中無法形塑「負責任候選人」的形象。而主攻阿中，蔣當然也想建構「藍綠對決」的格局，邊緣化黃珊珊，讓藍軍支持者歸隊。
陳時中攻擊的部分在打蔣家及柯文哲，目的在鞏固基本盤，也有多強化衛福部長及指揮官政績，一方面企圖拉回包含沈著、穩定、抗壓、善於危機處理等元素建構的「指揮官人設」，進一步想讓民眾覺得阿中防疫「沒有功勞、也有苦勞」，特別是在結辯論述中以感性建構內容，明顯想喚起選民「阿中有守護台灣」的印象，基本盤確實能鞏固。但可惜的是，蔣萬安頻頻攻擊疫苗等政策，阿中仍是以「早就回應過」等四兩撥千金等雲淡風輕的論述來回應，確實有可能落入蔣預設的「陷阱」，讓中間選民覺得「防疫這塊還是有許多問題」，阿中要進取中間選民便有困難。
至於黃珊珊，除了捍衛柯文哲的政績以突顯其為傳承者之外，她仍然用市政專業來建構其是最熟稔市政的人，以烘托她21年的議員與三年的副市長經歷，這點確實難以挑剔 ; 而為了強化對市政的熟稔程度，黃不僅會提出包括信維市場、萬華防疫等具體個案來凸顯出其認真負責外，更會在交叉問答時反打陳、蔣的政策不到位，而她之所以左右開弓，砲打蔣、陳，其一是要呼籲選民跳脫藍綠惡鬥框架，其二就是要讓自己成為最佳選項免於被棄，而從民調結果來看，她雖稍微落後，確實也有達到這個目的，畢竟北市格局仍屬三強鼎立。
總括來說，一場辯論、三強皆達到設定的目的，蔣萬安建構了市長架勢，阿中慢慢找回了指揮官人設，珊珊守住了「最熟市政」的形象設定，基本上都穩住了局面，接下來的決戰階段，誰最能掌握三個關鍵—強化優勢呼應中間選民需求、控制環境的不利變數、減少犯錯的頻次，他的勝率便會最高。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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