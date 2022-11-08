名家論壇》鈕則勳／蔣萬安已藉辯論形塑「市長架勢」

▲TVBS針對台北市長辯論的民調顯示，35%民眾認為蔣萬安表現最好。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.11.05）
▲TVBS針對台北市長辯論的民調顯示，35%民眾認為蔣萬安表現最好。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.11.05）

文／鈕則勳

2022-11-08 13:13:54

TVBS針對台北市長辯論的民調顯示，35%民眾認為蔣萬安表現最好，28%認為陳時中表現最好，19%認為是無黨籍黃珊珊，至於支持度蔣萬安仍維持第一，支持度35%，陳時中緊追在後，支持度26%，黃珊珊暫居第三，支持度20% ; 三人支持度並未出現明顯落差，畢竟在辯論會中，蔣、陳、黃三人在戰略上都攻守兼具，也鎖定目標對象做訴求，各有斬獲，都表現不差，但若真要分出個高下，筆者仍認為蔣萬安確實勝出，畢竟他已經成功建構出了「市長架勢」。

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先從肢體儀態表現來看，蔣萬安在這部分明顯勝出，他在整場辯論會中神色自若看稿最少，最能突顯出自信與專業，而且能以微笑、手勢適當搭配來為論述加分，就算攻擊對手也能不慍不火、恰到好處 ; 更特別的是，他在申論時還向疫情下相關人員的付出感性道謝且面對鏡頭鞠躬示意，直接向民眾對話，想凸顯出暖心與同理，確實有其新意。

至於黃珊珊，或許因為她作為最熟稔台北市政的候選人，急於想藉這場辯論會絕地大反攻「超陳趕蔣」，反而無形增加了壓力，所以就臉部表情來說略顯嚴肅，甚少笑容，甚至連開場都有些吃螺絲，其臉部妝容與佩戴眼鏡，反而讓自己略顯老態，少了些平常自然率真的亮麗風采，有點可惜，但她的一襲白色套裝俐落大方，也能充分強化柯文哲「白色力量」訴求，且呼應了登記參選時的裝束。

以陳時中來說，他特別染了一頭黑髮、帶了條淺色領帶並別了一個挺十八歲公民權的徽章，明顯的是不想讓自己顯老並訴求年輕族群，畢竟他的年輕族群支持度明顯低於黃珊珊及蔣萬安 ; 但或許是對市政議題不甚熟稔或是對辯論不擅長，阿中常常低頭看稿，表情也比較單一，在魅力的形塑上確實受到限制。

就內容安排與策略攻防來說，三強用的都是攻守兼具的戰略規劃，每個人的攻擊對象也頗明顯。以蔣萬安來說，申論時就以戰略高度擘劃了台北未來發展的願景，包括基隆河右岸要成為「科技廊帶」、左岸要強化都更，並提出「四個發展、五個中心」主軸及各區發展規劃，想藉以形塑「市長架勢」 ; 另方面仍對陳時中的疫苗、防疫等政策進行猛攻，除了想加深陳時中「落跑指揮官」印記外，蔣似乎刻意想藉「七問陳時中」來凸顯陳的回應仍不細膩具體，不願清楚交代坊間質疑的疫苗採購問題，讓阿中無法形塑「負責任候選人」的形象。而主攻阿中，蔣當然也想建構「藍綠對決」的格局，邊緣化黃珊珊，讓藍軍支持者歸隊。

陳時中攻擊的部分在打蔣家及柯文哲，目的在鞏固基本盤，也有多強化衛福部長及指揮官政績，一方面企圖拉回包含沈著、穩定、抗壓、善於危機處理等元素建構的「指揮官人設」，進一步想讓民眾覺得阿中防疫「沒有功勞、也有苦勞」，特別是在結辯論述中以感性建構內容，明顯想喚起選民「阿中有守護台灣」的印象，基本盤確實能鞏固。但可惜的是，蔣萬安頻頻攻擊疫苗等政策，阿中仍是以「早就回應過」等四兩撥千金等雲淡風輕的論述來回應，確實有可能落入蔣預設的「陷阱」，讓中間選民覺得「防疫這塊還是有許多問題」，阿中要進取中間選民便有困難。

至於黃珊珊，除了捍衛柯文哲的政績以突顯其為傳承者之外，她仍然用市政專業來建構其是最熟稔市政的人，以烘托她21年的議員與三年的副市長經歷，這點確實難以挑剔 ; 而為了強化對市政的熟稔程度，黃不僅會提出包括信維市場、萬華防疫等具體個案來凸顯出其認真負責外，更會在交叉問答時反打陳、蔣的政策不到位，而她之所以左右開弓，砲打蔣、陳，其一是要呼籲選民跳脫藍綠惡鬥框架，其二就是要讓自己成為最佳選項免於被棄，而從民調結果來看，她雖稍微落後，確實也有達到這個目的，畢竟北市格局仍屬三強鼎立。

總括來說，一場辯論、三強皆達到設定的目的，蔣萬安建構了市長架勢，阿中慢慢找回了指揮官人設，珊珊守住了「最熟市政」的形象設定，基本上都穩住了局面，接下來的決戰階段，誰最能掌握三個關鍵—強化優勢呼應中間選民需求、控制環境的不利變數、減少犯錯的頻次，他的勝率便會最高。


●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任

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