林奕嵐拍《她和她的她》哭到失憶 夢到狼師敲房門追著跑
林奕嵐今（8）日談Netflix《她和她的她》拍戲過程，和金馬影帝陳以文演狼師性侵戲，當年18歲的她對戲直接被嚇哭，「以文哥表情、動作都來真的，當下真的崩潰失憶，我花半小時去廁所，把自己冷靜下來。」那場戲拍4次才完成，林奕嵐說當天走不出陰影，事後也作數次惡夢，夢到「住在飯店有人敲門，打開門是以文哥追著我跑」。
林奕嵐國中時期曾被美術老師用眼神騷擾，還會情緒勒索：「妳為什麼最近對我態度不好？」林奕嵐勇敢反抗，直接告訴老師這樣她很不舒服，台美混血、身高173公分的外形，讓林奕嵐從小就頗受矚目，5歲就拍童裝廣告，14歲以平面模特兒身分出道，求學時代她還遇過跟蹤狂，爸爸直接送她學武術防身，「我個人很討厭被碰觸，我一定會反抗會踹他。」
林奕嵐和「哈林」庾澄慶、伊能靜的兒子哈利是高中同學，看過哈利的女裝打扮，林奕嵐說：「他很漂亮，他的衣服都比我貴。」問她出道後最想跟誰拍戲？她說：「都可以，大家都很厲害。」她對於演出機會來者不拒，甚至若角色有需要，要她剃掉招牌濃眉也行，「第一次拍廣告被剃眉毛超傷心，眉毛是我的寶貝，如果角色需要的話，是可以嘗試看看。」
20歲的林奕嵐是母胎單身，「我很看感覺、要有話題聊，我喜歡成熟穩重、年紀比我大的男生。」因為美籍爸爸和媽媽年紀差25歲，林奕嵐喜歡男友年紀偏大，上限45歲，理想型是喬治克隆尼，而林奕嵐心目中的女神是許瑋甯，她甜美笑說：「第一次遇到她就是《她和她的她》性侵那場戲，對眼1秒就愛上她。」