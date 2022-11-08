蔡英文1天3度站台、台積電落腳桃園 鄭運鵬聲量勝張善政
距離投票日僅剩18天，桃園市長選情至今撲朔迷離，各界關注，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬能否順利接棒，延續現任市長鄭文燦五星級施政。大數據臉書粉絲專頁「今天有數嗎」7日表示，在台積電落腳桃園，加上總統蔡英文一天內陪同鄭運鵬3場造勢，以及紮實的陸戰之下，鄭運鵬的聲量立刻見效；而媒體公布的民調也顯示，到選戰後期，在鄭運鵬的正面選戰打法及中央的協助下，選民已逐漸歸隊。
「今天有數嗎」表示，桃園戰況持續膠著，直到距離投票僅剩一個月的上週，鄭運鵬與國民黨桃園市長候選人張善政2人的單週聲量也未有明顯差距，鄭運鵬以95,754小幅領先張善政的87,660。
「今天有數嗎」表示，雖然戰況拉鋸，但鄭運鵬陣營在上週就連出兩招，一是打出政見牌，由行政院長蘇貞昌宣布台積電的一奈米製程將落腳桃園的龍潭科學園區。消息一出，立刻為鄭運鵬帶來不少正面聲量，在上週鄭運鵬的社群聲量中，就有20%是來自台積電議題。
第二則是蔡英文加持，以及緊鑼密鼓的陸戰行程。「今天有數嗎」指出，本月6日一天內，蔡英文就陪著鄭運鵬連趕三場造勢活動，鄭運鵬也透過車隊掃街、掃市場及緊鑼密鼓的行程，在當日的聲量立刻甩開對手，以15,846領先張善政的9,486，對於帶動聲勢立刻見效。
此外，「今天有數嗎」表示，7日媒體公布的民調，鄭運鵬以33.42%領先張善政的30.59%，其中泛綠支持者對鄭運鵬的支持度也從兩個月前的67%提高至 81%，顯示越到選戰後期，在鄭運鵬的正面選戰打法及中央的協助下，選民已逐漸歸隊。