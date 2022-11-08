不見辰亦儒！曾之喬巴黎拍「一人婚紗」 被讚：仙女下凡
33歲女星曾之喬（喬喬）和辰亦儒愛情長跑逾10年，2020年登記結婚，卻礙於疫情因素，遲遲未能舉辦婚禮，老公也在大陸繁忙於直播活動，小倆口無法見面，大多靠視訊維繫感情。她上個月赴法國參與巴黎時裝週，在行程中體驗拍攝「一個人的婚紗」，感受異國風情的浪漫氣氛下，穿著白紗漫步街頭，身邊雖無老公相伴，依舊美到讓人讚嘆！
「巴黎驚喜！」曾之喬成立YouTube頻道《聊姊了解》，邀請各領域女性暢聊人生，美麗又知性的形象，在大家眼裡成了新獨立女性代表。她這次出國參與巴黎時裝週的同時，與廠商合作拍攝影片，為了分享旅行驚喜，首度嘗試很酷的企劃「一個人的婚紗」，在聖母院附近留下超美的紀念照，認為女性不必為了婚姻，而是純粹為自己拍婚紗照，留下意義非凡的紀念。
她形容當天天氣超好，簡直人品大爆發，天空就是絢麗的一幅畫，穿著輕婚紗邊拍邊玩、邊聊天邊跳舞，能感覺到幸福美滿的氣氛，感染了工作團隊及路人們，「尤其在橋上和街頭樂手們一起享受音樂、分享快樂，不需要任何語言文字，就是那麼不可思議的美好」，並標註「找姐妹拍一定也很好玩」。
雖然當天曾之喬只穿了一件米色蕾絲復古長裙，輕婚紗設計沒有太浮誇，但拿著花束漫步街頭的可愛模樣，被粉絲稱讚是「仙女下凡」、「根本是公主」、「怎麼可以這麼美，從小美到大，而且越來越美」，沒有新郎在側，依舊美到不行！