《披荊2》落幕！任賢齊僅排第11 爆「哥哥們私下面目」
任賢齊睽違10年推出全新單曲《在路上》。日前他參與的真人秀音樂節目《披荊斬棘2》完美落幕，自從播出以來關注度與討論不斷，雖然最後一集排名只有第11位，觀眾為他抱屈，他笑說：「其實我很幸運，這些年來，別人才一兩首經典歌，我卻有幾十首。我很多事都嘗試過，很多機會我也擁有過，但裡面很多哥哥，或者是一些年輕的哥哥們，他們更需要個人表現的機會，我覺得我爭什麼，所以我都讓給他們。希望讓更多人看到他們精彩的表演。」
回想起《披荊斬棘2》從準備工作到錄製結束的半年期間，任賢齊收獲良多，「過去舞台上我都是一個人單打獨鬥，今次多了同伴，有人分擔，團結是力量，也很不錯。而且也學到了很多舞台製作上的構思，讓我日後準備個人演唱會有更多變化。」
另外一個收獲就是哥哥們間的好感情，因為合作，加上收工休息大家回到同一個家，與過去拍電影演出很不同，所以大家的感情相當緊密，這也是他從學校畢業後這麼多年後，再次跟這麼多男生同住「男生宿舍」，任賢齊說：「大家的作息時間不一樣，去洗手間也得互相遷就，哈哈，我一向是早睡早起的人，很多哥哥都是夜貓子，幸好我這人最大福份是，一上床不到五分鐘，無論前後左右有多吵，我都可以睡著。」也正因為練就五分鐘入睡的好本事，任賢齊隔天依舊保持精力充沛。