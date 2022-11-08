快訊／本土確診+24935！死亡個案增15人　境外移入39例

▲指揮中心發言人莊人祥，說明最新疫情資訊。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥，說明最新疫情資訊。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-11-08 14:04:12

中央流行疫情指揮中心今天（8日）宣布，本土新增24935例COVID-19確診病例，另外39例境外移入、15例死亡個案。

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▲指揮中心表示，本土新增24935例個案，死亡加15人。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，本土新增24935例個案，死亡加15人。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之24,935例本土病例，為11,678例男性、13,231例女性、26例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為高雄市(3,734例)，新北市(3,722例)，臺中市(3,552例)，臺南市(2,541例)，桃園市(2,166例)，臺北市(2,107例)，彰化縣(1,292例)，屏東縣(929例)，雲林縣(701例)，嘉義縣(567例)，新竹縣(555例)，苗栗縣(546例)，新竹市(493例)，南投縣(477例)，嘉義市(380例)，宜蘭縣(357例)，基隆市(255例)，花蓮縣(239例)，臺東縣(155例)，金門縣(94例)，澎湖縣(50例)，連江縣(23例)。

指揮中心指出，今日新增15例本土病例死亡個案，為5例男性、10例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、14例具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月13日至11月4日，死亡日期介於10月28日至11月5日。

指揮中心說明，今日新增39例境外移入個案中，為14例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自義大利、奧地利(各1例)移入，另37例感染國家調查中。入境日期介於今年10月10日至11月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,610,282例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,678,499例排除)， 其中7,929,052例確診，分別為36,720例境外移入、7,892,278例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,247例COVID-19死亡病例，其中13,230例本土，個案居住縣市分布為新北市2,670例、臺北市1,483例、臺中市1,360例、高雄市1,273例、桃園市999例、臺南市988例、彰化縣767例、屏東縣521例、南投縣415例、雲林縣415例、苗栗縣362例、嘉義縣339例、基隆市290例、宜蘭縣283例、花蓮縣230例、嘉義市222例、新竹縣216例、臺東縣182例、新竹市149例、澎湖縣34例，金門縣32例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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