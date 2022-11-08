陳明章譜寫《有希望的都市》 2知名咖啡店表態挺陳時中
民進黨台北市長候選人陳時中辦公室今（8）日下午舉行「咖啡職人挺阿中」暨公布《音樂人為台北／阿中寫歌》系列歌曲記者會。會中首先公布民謠大師陳明章譜寫的《有希望的都市》，另外也邀請台北2家咖啡名店的經理人出席力挺陳時中。Wooloomooloo經理詹毅文表示，陳時中有針對外送平台、外送員等提出政見，這讓她有感，也會讓我她想要支持陳時中，更希望同業可以支持陳時中。
陳時中辦公室舉行「咖啡職人挺阿中」暨公布《音樂人為台北／阿中寫歌》系列歌曲記者會，會中首先公布民謠大師陳明章譜寫的《有希望的都市》，以輕快、朗朗誦口的台語歌詞，表達力挺陳時中再現首都風華的意志。
隨後，有多家分店、遍布台北多區的Wooloomooloo經理詹毅文表示，這次台北市的選舉並不如往年激情，可以注意到的政見、讓選民知道的東西也沒有這麼多，不過陳時中有針對外送平台、外送員等提出政見，這讓她有感，也會讓我她想要支持陳時中，更希望同業可以支持陳時中。
來自萬華的如固咖啡老闆王嘉慶表示，萬華是重災區，陳時中過去擔任指揮官時，希望防疫跟經濟都要兼顧，當時自己就可以感受到這樣的壓力。他表示，陳時中的競選口號「把事做好 台北共好」就是這樣的職人的精神，期許陳時中守護台北。