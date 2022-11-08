電視辯論會只邀3大候選人 蘇煥智告NCC、中選會主委瀆職
自9月以來，台北市長候選人蘇煥智已多次前往NCC及中選會，要求2個機關制止三立、TVBS只邀請蔣萬安、陳時中、黃珊珊3人參加電視辯論會。蘇煥智今（8）日表示，2個月以來，NCC、中選會都不處理，涉嫌瀆職，因此告發NCC主委陳耀祥、中選會主委李進勇涉瀆職，並請檢調對NCC、中選會委員應作為而不作為進行調查。共同告訴人包括：台北市長候選人唐新民、謝立康2人。
蘇煥智說，自登記候選人以來，包括三立、TVBS在內的電視台在報導台北市長選舉時，都只報導蔣萬安、陳時中、黃珊珊等3位特定候選人，對其他候選人的政見與活動則刻意忽略，即便大家同台也同樣被忽視，甚至上週六的電視辯論會，也只公開邀請藍綠白三黨各支持的特定候選人參與，刻意打壓其他候選人的曝光機會，不但違反《衛電法》，也違反《公職人員選罷法》規定。
蘇煥智說，2家媒體公然違法，2個多月以來多次向中選會、NCC告發，但中選會以目前不在選舉期間為由，對實際進行的競選活動視若無睹，推卸責任；NCC以「事後追懲」、「編輯自由」為由，推託不處理。
蘇表示，各家新聞台所使用的頻道屬於公共資源，應負有公共義務，尤其選舉更應盡到公平報導之責，編輯自由不應凌駕公共義務，而《衛電法》48條賦予國家通訊傳播委員會停止電視台播送節目的權限，NCC不能以「事後追懲」草草帶過。