詐團囚虐案又逮人！主嫌「龍蝦」想偷渡 偕女友藏匿遭逮
求職詐騙集團囚禁58人，造成３人不幸身亡的消息，震驚社會大眾，隨著新北市檢警持續追查，今天（8日）在屏東縣恆春鎮某民宿，再逮捕一名綽號「龍蝦」的涂姓幹部（30歲），經查，涂男與22歲廖姓女友正準備從墾丁偷渡逃往菲律賓，但還來不及出海就被逮捕，目前警方仍在偵訊中。
據了解，涂男與先前拘提到案的「茶董」陳樺韋，為同階層幹部，事件爆發後，便和廖姓女友潛逃至屏東墾丁，並由女友負責在旅館登記入住，原本打算偷渡到菲律賓，但恰巧大選將至，因此海巡署對漁船、遊艇嚴格管制，所以才遲遲無法出境。
回顧事發經過，本（11）月1日，淡水警分局接獲一名父親報案，聲稱自己的兒子日前北上應徵工作，卻遭詐騙集團欺騙控制行動自由，案經調查，專案小組先後救出58名受害者，並逮捕35歲主嫌「茶董」陳樺韋移送偵辦，士林地院前天（6日）下午開庭訊問，認定陳嫌犯罪情節重大，且有串證逃亡之虞，裁定予以羈押並禁止接見通信；目前到案人數已達28人，詳細情形仍有待進一步釐清。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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