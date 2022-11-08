《雲扉：輪迴》事前登錄！劉品言化身「滄瀾」共遊仙俠
▲《雲扉：輪迴》特意邀請了在《華燈初上》飾演善良又重義氣的「花子」劉品言，其生動自然的演技，受到許多觀眾的喜愛。（圖／品牌提供）
由宏胤數位代理發行的世界系美學MMO手遊《雲扉：輪迴》代言人劉品言首度公開，並正式開啟官方事前登錄及雙平台活動。推開門扉，跨越空間，《雲扉：輪迴》將為你呈現美輪美奐大世界，帶你體驗與眾不同的美學新概念仙俠手遊。
《雲扉：輪迴》特意邀請了在《華燈初上》飾演善良又重義氣的「花子」劉品言，其生動自然的演技，受到許多觀眾的喜愛。本次代言中，劉品言表示自己很受觸動，並且對於第一次cos遊戲角色「滄瀾」感到特別新鮮。不知道在拍攝過程中，品言有怎麼樣的趣事要跟大家分享呢？各位可以持續關注遊戲官方粉絲專頁和劉品言個人官方主頁，瞭解更多品言與《雲扉：輪迴》的故事哦！
《雲扉：輪迴》糅合全新美學概念，打造多種不同類型美景，結合清新脫俗的藝術風格，同時伴隨PBR2.0渲染加持，打造超精緻高質感細膩畫面，讓人身臨其境。 ▲《雲扉：輪迴》推開門扉，跨越空間，《雲扉：輪迴》將為你呈現美輪美奐大世界，帶你體驗與眾不同的美學新概念仙俠手遊。（圖／品牌提供） 滄瀾、神樂、道陵、無量，四大職業創新設計，獨特精美的畫風，搭配世貿酷炫絕殺技，賞心悅目的同時，也能獲得超暢快戰鬥體驗！ ▲《雲扉：輪迴》糅合全新美學概念，打造多種不同類型美景，結合清新脫俗的藝術風格，同時伴隨PBR2.0渲染加持，打造超精緻高質感細膩畫面，讓人身臨其境。（圖／品牌提供） 鳶飛魚躍，奴鳳骖鶴，在縹緲漫漫的旅途中，修正氣，習仙道，找尋你的專屬仙寵，依偎相伴，攜手禦敵。 ▲滄瀾、神樂、道陵、無量，四大職業創新設計，獨特精美的畫風，搭配世貿酷炫絕殺技，賞心悅目的同時，也能獲得超暢快戰鬥體驗！（圖／品牌提供） 那一邊，是你我的時間。2022讓我們推開門扉，共赴唯美浪漫之旅。更多《雲扉：輪迴》的相關咨詢與福利，敬請關注官方粉絲專頁和後續新聞咨詢。 ▲鳶飛魚躍，奴鳳骖鶴，在縹緲漫漫的旅途中，修正氣，習仙道，找尋你的專屬仙寵，依偎相伴，攜手禦敵。（圖／品牌提供） ▲那一邊，是你我的時間。2022讓我們推開門扉，共赴唯美浪漫之旅。更多《雲扉：輪迴》的相關咨詢與福利，敬請關注官方粉絲專頁和後續新聞咨詢。（圖／品牌提供）
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