謝國樑稱9026減班換路線　基市府打臉、蔡適應辦斥胡說

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基隆市政府表示，謝國樑與林沛祥所稱，只是業者片面的想法，但林右昌與民進黨基隆市長候選人蔡適應為照顧保障基隆通勤族的權益，堅持要求業者，必須符合不得改道、維持運量不得減班、需進南港車站的3個要求，否則交通部與公路總局不可以核准。
基市府表示，在經今天早上，林右昌親自跟陳文瑞確認，公路總局上月曾開會進行審議，即以林右昌與蔡適應上述3點要求，持續要求業者檢討改善原計畫書，以符合地方需求。該2家業者不會在12月1日接手9026，沒有符合3點要求，公路總局也不會核准，這點請通勤民眾放心。
蔡適應競選總部發言人沈詠珮說，謝國樑又在胡說八道，惟恐天下不亂，用不實言論混淆視聽，必須跟市民道歉。
沈詠珮說，謝國樑所說的並非事實，事實是，蔡適應和公路總局召開多次會議，都站在市民角度，與市府立場一致堅持要求業者，不得改道、不得減班，且必需進南港轉運站，否則交通部與公路總局不可以核准。想不到謝國樑卻用業者的片面想法開記者會胡說八道，國民黨那麼多立委，難道謝國樑不會請一位去問公路總局嗎？
沈詠珮說，身為市長候選人竟如此無知，為了選舉散播不實言論，惟恐天下不亂，造成民眾恐慌，謝國樑必須向市民道歉。
沈詠珮表示，蔡適應早與交通部長王國材協調後達成共識，確定大都會及首都客運會持續營運，9026絕不會停駛。