台版柬埔寨囚虐影片曝！20多人擠5坪房「嘴塞布+手上銬」

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警方證實影片地點是日前淡水新市鎮救出人質的地方，懷疑是詐團成員流出。回顧本案經過，本（11）月1日，淡水警分局接獲一名父親報案，聲稱自己的兒子日前北上應徵工作，卻遭詐騙集團欺騙並控制行動自由，調查後前往位在新市三路一處社區大樓，當場抓獲8名人蛇主嫌，並救出影片中26名受害者。
根據受害者表示，他們被囚禁在一間5坪大小房間內，每人都被手銬、腳鐐緊緊銬住，人蛇集團還將整間房間用辣椒水噴灑，造成多人呼吸困難，且一天只能吃到一餐，假如稍有反抗或不聽從指示，就會遭到電擊棒或球棒毆打。
目前專案小組已先後救出58名受害者，並逮捕35歲主嫌「茶董」陳樺韋移送偵辦，士林地院6日下午開庭訊問，認定陳嫌犯罪情節重大，且有串證逃亡之虞，裁定予以羈押並禁止接見通信。今（8）日稍早，檢警再逮捕一名綽號「龍蝦」的涂姓幹部（30歲）與其女友，警方目前還在偵訊中。（編輯：孫唯容）
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