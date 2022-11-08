台版柬埔寨囚虐影片曝！20多人擠5坪房「嘴塞布+手上銬」

▲詐騙集團囚禁26名人質的影片曝光 。（圖／翻攝畫面）
▲詐騙集團囚禁26名人質的影片曝光 。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-11-08 15:04:142022-11-08 16:08:14

新北市警方日前破獲「台版柬埔寨」詐騙集團，救出61名遭虐待的被害人，其中有3人不幸遭虐死。網路傳出一段約20秒影片，畫面中一間小套房內，擠滿20多名男女，躺在地面上，有人被手銬綁住，還有人眼睛遭膠帶黏住、嘴巴被塞布，警方證實這段流出的影片就是淡水新市鎮救出的被害人。

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▲（圖／翻攝畫面）
▲一名平頭男子眼睛被膠帶黏住，雙手被銬在背後。（圖／翻攝畫面）
這段影片開頭，先是看到一名平頭男子眼睛被膠帶黏住，雙手被銬在背後，隨後鏡頭帶往房子內部，隔壁房間一名女子坐床上抽著菸，另名女子淚眼婆娑，拍攝者打開一間房門，小小5坪大的房間，竟然滿滿躺了「一地」的男女，約有20幾人，有人嘴巴還被布塞住，還有人雙手被上銬，畫面十分驚悚。

警方證實影片地點是日前淡水新市鎮救出人質的地方，懷疑是詐團成員流出。回顧本案經過，本（11）月1日，淡水警分局接獲一名父親報案，聲稱自己的兒子日前北上應徵工作，卻遭詐騙集團欺騙並控制行動自由，調查後前往位在新市三路一處社區大樓，當場抓獲8名人蛇主嫌，並救出影片中26名受害者。

▲被害人手腳都有傷痕。（圖／翻攝畫面）
▲被害人手腳都有傷痕。（圖／翻攝畫面）
根據受害者表示，他們被囚禁在一間5坪大小房間內，每人都被手銬、腳鐐緊緊銬住，人蛇集團還將整間房間用辣椒水噴灑，造成多人呼吸困難，且一天只能吃到一餐，假如稍有反抗或不聽從指示，就會遭到電擊棒或球棒毆打。

▲涂男與先前拘提到案的「茶董」陳樺韋，為同階層幹部。（圖／翻攝畫面）
▲涂男與先前拘提到案的「茶董」陳樺韋，為同階層幹部。（圖／翻攝畫面）
目前專案小組已先後救出58名受害者，並逮捕35歲主嫌「茶董」陳樺韋移送偵辦，士林地院6日下午開庭訊問，認定陳嫌犯罪情節重大，且有串證逃亡之虞，裁定予以羈押並禁止接見通信。今（8）日稍早，檢警再逮捕一名綽號「龍蝦」的涂姓幹部（30歲）與其女友，警方目前還在偵訊中。（編輯：孫唯容）

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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