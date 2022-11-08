唐獎十週年展科工館登場 七大展區輕鬆一覽得主畢生成就
「唐獎榮耀·十週年展」即日起於高雄科工館展出，展出內容有認識唐獎、唐獎四堂課、唐獎典藏、十周年區等七區，同時運用唐獎得主的學術成果設計互動裝置，如動手做mRNA疫苗等，搭配Dr. Tang的圖像解說，輕鬆即可一覽得主畢生成就。並同步於讀墨、Udn讀書吧等平台推出電子書「勇往直前：唐獎第四屆得主的故事」，鼓勵民眾與年輕學子漫遊科學，探索未來。
唐獎教育基金會執行長陳振川表示，唐獎今年邁向成立第十周年，「唐獎榮耀·十週年展」策展概念為「唐獎四堂課」並邀Dr.Tang擔任課堂解說員，輔以互動裝置、多媒體影音等寓教於樂的形式，將五屆33位唐獎得主在永續發展、生技醫藥、漢學、法治四領域的學術成就，轉化成有趣又易於吸收的知識。
為提升展覽效果，特別運用唐獎得主的學術成果來設計「互動裝置」，此區也最受民眾青睞，其中，「新冠肺炎mRNA疫苗 動手做做看」更是人氣第一，最受好評。
而此次高雄展覽更特別新增Dr.Tang迎賓區，讓學生們看展之餘也能與四獎項不同造型的Dr. Tang打卡合影，留下美好紀念。即日起至11月30日止，凡看展按讚加分享與留言，即有機會獲得限額「唐獎環保提袋」一只及「勇往直前：唐獎第四屆得主的故事」電子書一本，活動細節詳唐獎官網或FB。