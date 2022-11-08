影／女賊4度行竊！闖萬華獨居翁家 遭逮狂喊被害人老公
台北市萬華分局龍山派出所9月中旬接獲報案，有民眾在觀看92歲父親屋內監視器時發現，一名女竊賊闖入後行竊，警方得知原委後展開追查，鎖定65歲陳姓婦人涉有重嫌，還發現她不只一次闖空門，警方派員埋伏，終於在10月29日深夜23時許於現場逮人，遭捕時陳嫌還辯稱自己是獨居男的妻子，全案詢後依竊盜罪嫌移請台北地檢署偵辦。
據警方調閱監視器後發現，該名女竊賊最先在9月8日凌晨，到報案民眾父親獨居的西昌街大樓內闖入行竊，接著9月16日凌晨1時30分，又以爬行方式入內竊取財物，遭正在觀看的報案民眾發現，接著9月18日凌晨又前往該址行竊，惟警方趕往時陳嫌已離去；警方研判陳嫌行竊食髓知味，應會再前來行竊，故與民眾溝通協調門鎖先不要更換，並提供ㄧ副家中鑰匙及監視器遠端密碼予警方。
果不其然，陳嫌在10月29日23時許又前往該址行竊，殊不知已遭警方盯上，警方前往查緝時，陳嫌還在翻箱倒櫃行竊中，趁至還向警辯稱自己是獨居男子的妻子，還不斷喊著「老公」，警方則強勢將陳嫌上拷帶回，宣稱監視器已全都錄。
據了解，遭竊金額為4萬多元現金，警訊後依竊盜罪嫌將陳嫌移送法辦。萬華分局呼籲，民眾住家及車輛鑰匙應妥善保管，隨時檢查開門及駕駛車輛後是否有將鑰匙拔除，勿貪一時之便而使自己暴露在犯罪被害的風險中。（編輯：林莞茜）