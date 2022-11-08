減碳當道！竹產業逆勢翻身　2024年將辦世界竹會論壇

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行政院政委張景森表示，自109年起，行政院期望以竹材切入建築材料與生質燃料等面向振興我國竹產業發展，重新串聯從生產、加工、研發、應用到銷售的整體產業鏈，因此在農委會林務局統籌相關部會的努力下，110年始形成具國際潮流、環保永續之前瞻性全竹產業計畫「新興竹產業發展綱要計畫」。
林務局局長林華慶指出，在111至114年的「新興竹產業發展計畫」中，林務局主要著力的重點在於生產端的原料供應以及竹林更新，以健全發展基礎。目前除了積極投入高效率竹材生產機具的引入外，亦已重新啟動國有林竹林經營，並規劃推動公、私有林竹林經營輔導措施，例如擬定「原住民保留地竹林更新獎勵作業規範」，藉以增加原民保留地禁伐區域之竹林經營誘因。
此外，林華慶更宣布，台灣已爭取到2024年舉辦世界竹會論壇，與各國竹產業相關人士深度交流，並將配合規劃結合臺灣首屆竹博覽會，竹領域經典案例與盛事將精采可期，屆時歡迎國內外民眾共襄盛舉。
本次論壇也邀請學研專家分享近期在各領域輔導經驗與研究成果，林務局說明，期盼透過這次論壇活動，讓關心國產竹材產業以及竹林環境的政府部門、產業夥伴、民間團體以及消費者，了解竹產業在跨部會政策支持、學研輔導帶動之下，未來可能的發展願景。