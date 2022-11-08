店員技能再+1！7-11開賣「現打熱豆奶」 任選第二杯7折
超商不只有現打果汁，現在還能喝到現打的「熱豆奶」！看準立冬過後天氣明顯降溫，7-11推出超商首創的「現打全豆奶」飲品，明（9）日起在限定門市正式開賣，共有「堅果燕麥全豆奶」、「黑芝麻燕麥全豆奶」2款新品，都是使用黃豆、黑豆、帶殼燕麥仁等現打調製，全力搶攻養生族群。全家私品茶則和永豐餘生技聯手，推出熱杏仁茶、桂圓紅棗海燕窩、黑糖薑茶。
7-ELEVEN在下半年推出新服務「果汁BAR」，在門市內引進專業果汁機，直接賣起新鮮現打果汁，新功能曝光初時，聞訊民眾嘖嘖稱奇，大讚「超商店員無極限」。而近日氣溫逐漸下降，看準時下流行的植物奶飲食熱潮，7-ELEVEN更推出超商首創的「現打豆奶」，明（9）日起在限定門市「果汁BAR」專區開賣。
「果汁BAR」專區與聖德科斯品牌合作，開發兩款全新溫暖飲品：堅果燕麥全豆奶（85元）、黑芝麻燕麥全豆奶（80元），使用非基因改造黃豆、黑豆、帶殼燕麥仁，搭配綜合堅果或黑芝麻現打調製而成，完整保留穀物營養，入口濃醇細緻，喝起來能感受到堅果香氣，且有飽足感，冬天早晨來一杯暖心又暖胃。
11月9日至11月29日期間，果汁BAR全品項推出任選第二杯7折。此外，自帶飲料杯購買飲品，每杯還可再現折5元，推薦可自帶保溫杯，既環保又能維持溫熱口感，目前全台共11家門市導入「果汁BAR」專區。（使用一次性飲料杯無折扣，例如寶特瓶、保麗龍、一般紙杯、外帶塑膠杯等容器）
天氣逐漸轉涼，全家私品茶則和永豐餘生技推出3款特色熱飲，包含熱杏仁茶（65元）、桂圓紅棗海燕窩（55元）、黑糖薑茶（55元）。而全家自有品牌FMC罐裝熱飲、濾掛咖啡也同步開賣，即日起溫罐機推出黑糖紅玉薑茶、桂圓紅棗茶2款養生熱飲，售價皆為30元，適合在低溫季節品嘗暖身。