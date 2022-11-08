北市東區供電不急？台電回應黃珊珊：盼支持地方電力建設

▲台北市前副市長黃珊珊7日針對松湖變電所興建，怒批台電「根本不急」，台電近日回應「台電比誰都急」。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.05）
▲台北市前副市長黃珊珊7日針對松湖變電所興建，怒批台電「根本不急」，台電近日回應「台電比誰都急」。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.05）

記者鄭妤安／台北報導

2022-11-08 15:28:52

台北市長候選人黃珊珊日前針對松湖變電所興建，怒批台電「根本不急」，台電近日回應表示，台北東區供電問題，「台電比誰都急」，先前曾評估11個方案，皆有各種不適原因，「松湖現址是經評估認可最適當的地點」，呼籲台北市政府支持地方電力建設，台電也承諾願與市民持續溝通。

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針對經濟部長王美花7日表示台北市不是缺電，而是需要透過興建變電所將電送進去，希望能與北市府在松湖變電所的規劃上好好合作，共同解決台北東區用電問題。

黃珊珊當日對此回應怒批「找了10幾個地方你都不要呢？你沒有要檢討你本來設置的配置，然後20多年後你們才說現在很急？」並表示，台電在松湖變電所開完幾次說明會，一遇到居民反彈，便縮回去，「感覺台電根本就不急。」

對此，台電近期也回應，坦言「台電比誰都急」，所以早在20多年前就啟動相關規劃，但光台電急沒用，在用地評估取得、多目標許可，以及都市審議等過程，都必須與地方政府共同努力促成。

針對黃珊珊指出「市府列出替代地點，台電仍執意原址」，台電則表示，台電不只評估其所提的6個替代方案，其實是評估了11個方案，但這些地點包括內湖污水處理廠、內湖科技園區等11處地點，皆經過充分評估，分別有無合適變電所用地、私地產權複雜、面積不足等各種不適原因。

台電說明，松湖現址是經過北市政府於2004至2006年間邀請各領域專家學者組成「松湖E/S設置地點評估專案小組」評估認可的最適當地點。

台電表示，為爭取民眾認同，2016年至今台電已辦理超過230次溝通說明，累計近千人溝通，並於2021年10月31日舉辦200人以上的大型公開說明會，並透過實地參訪變電所的形式讓民眾瞭解安全性，化解疑慮。

同時，台電也曾委託台科大團隊實測，研究顯示變電所電磁場對社區無影響，未來將加強多元社會溝通說明，盼請民眾與地方政府共同支持，且為與地方共存共榮，變電所規劃採全地下化設計，將變電設備移入地下，地上層則規劃多目標公共設施。

台電強調，台北東區經濟持續發展，區域電網的強化刻不容緩，穩定供電是台電最大的目標，台電也樂見各界正視台北東區供電問題，呼籲台北市政府支持地方電力建設，台電也願意繼續和市民溝通，盼能攜手為東區提供可靠穩定電力。

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