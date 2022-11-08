美期中選舉將登場　選民歧見仍深但同聲呼籲投票

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法新社訪問了全國各地選民，請他們談談對這場選舉的看法。
● 美國民主現況
期中選舉的投票率一向很低，但這次全國各地的選民都呼籲大家去投票。
喬治亞州首府亞特蘭大的24歲學生歐蘇瓦古（Luke Osuagwu）說：「我要強調去投票、去投票、去投票。」
來自紐約的攝影師坎普（Marisha Camp）也有同樣的想法。她在總統拜登的助選活動開始之前說：「我很擔心投票率。我認為大家應該更警醒一點。」
這次參選的候選人中，有許多認同前總統川普所謂2020年大選被竊、選舉充斥舞弊說法的共和黨人。分析師也警告可能出現選舉相關暴力。
同樣來到拜登助選場合的社會運動人士卓肯（Guy Djoken）說，讓他有共鳴的是「我們快要輸掉的民主」。
從喀麥隆移民至美國的卓肯表示，他的家鄉讓他知道一個沒有民主的地方會變成什麼樣子，「如果我們輸掉（民主），就不剩什麼了」。
在亞利桑那州，56歲的梅葛里奧（Michelle Meglio）說，她上週提早投了票，很擔心選舉不公正。
51歲的亞利桑那州州立大學員工艾里斯（Shana Ellis）則稱她「完全信任」選舉程序，並譴責那些在州內投票箱周圍巡邏的武裝分子。
亞利桑那州鳳凰城的法律系學生史瑪特（Benjamin Smart）為了保護民主，甘願違背自己反對墮胎的理念，他認為，拒絕承認選舉結果是大事，不能隨便指控，所以他不會投票給共和黨人。
他說，他不認為實際發生暴力的可能性很高，但趨勢是朝這個方向發展，有些人動輒威脅他人，令人憂心，「我不希望事情發展到真的必須擔心這種情況的地步」。
● 墮胎
美國最高法院今年稍早推翻了墮胎權受憲法保障的裁定，數州開始限制或禁止墮胎，生育權因此成了許多選民最關注的議題之一。
有些人認為這是一個行動的機會。大學生基洛斯（Meron Kiros）在亞特蘭大告訴記者：「我想現在對喬治亞州來說，是一個限制墮胎的好機會。」
也有一些人感到不安。同樣就讀大學的溫契（Amy Winch）說：「我們的身體自主陷入困境…尤其是在喬治亞州。」
● 移民
71歲的德州麥卡倫（McAllen）居民卡布拉爾（Francisco Cabral）表示，民主黨「破壞了移民制度」，無證移民正從美墨邊境「無聲地入侵」美國。
但一樣住在麥卡倫的家庭主婦伊諾霍薩（Romelia Hinojosa）認為，「只要移民行事正當又遵守美國法律」，就應該受到歡迎。
● 川普
這次期中選舉的競選活動籠罩在川普的影子裡，但他迄今尚未正式宣布是否於2024年再度角逐總統大位。
前述參加拜登助選活動的攝影師坎普說：「川普一定會再選，毫無疑問。」
38歲、在鳳凰城擔任行政助理的艾薩克（Matthew Isaac）表示：「我希望川普再次出馬。我覺得民主黨人會使出一切手段阻止他參選。民主黨已成了菁英政黨…他們代表的是那些待在華廈和象牙塔裡、永遠不見人影、不在乎底層群眾的人。」
在俄亥俄州參加川普助選活動的布朗（Debbie Brown）表達了她對川普的明確支持，她說：「他做得很棒，他讓美國偉大，所有經濟表現都很好，我們需要他重掌大權。」（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1111108