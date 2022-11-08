鐵路便當節　絕版八角便當一卡通、EMU3000抱枕限量開賣

▲台鐵今（8）日宣布推出「紀念美好-八角便當款」及「展望未來-EMU900+3000新車款」2款時光膠囊。（圖／記者黃仁杰攝,2022.11.08）
▲台鐵今（8）日宣布推出「紀念美好-八角便當款」及「展望未來-EMU900+3000新車款」2款時光膠囊。（圖／記者黃仁杰攝,2022.11.08）

記者黃仁杰／台北報導

2022-11-08 15:32:02

搭火車吃便當是許多人的美好記憶，配合2022第七屆鐵路便當節，以復刻美好記憶揮別疫情，展開未來新生活為設計理念，台鐵今（8）日宣布推出「紀念美好-八角便當款」及「展望未來-EMU900+3000新車款」2款時光膠囊，限量絕版商品最後珍藏時機敬請把握！並還可參加抽獎，另外推出8大主題優惠商品組合等著民眾來「找好康」，歡迎喜愛鐵路的鐵道迷趕快一起購起來。

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「紀念美好-八角便當款」，包含復刻絕版的八角排骨便當1個，同款台鐵便當立體造型一卡通1組、鐵路便當造型抱枕1個及八角便當空盒1個等共4項商品，重溫八角便當的美味記憶；另「展望未來- EMU900+3000新車款」，則包含EMU900立體造型一卡通1組、EMU3000造型抱枕1個等共2項商品，迎向美好未來展開新生活。

▲「紀念美好-八角便當款」，包含復刻絕版的八角排骨便當1個，同款台鐵便當立體造型一卡通1組、鐵路便當造型抱枕1個及八角便當空盒1個等共4項商品。（圖／記者黃仁杰攝,2022.11.08）
▲「紀念美好-八角便當款」，包含復刻絕版的八角排骨便當1個，同款台鐵便當立體造型一卡通1組、鐵路便當造型抱枕1個及八角便當空盒1個等共4項商品。（圖／記者黃仁杰攝,2022.11.08）
凡購買任一款時光膠囊，即贈送紅玉滿赤心雞蛋糕兌換券1張、遊園小火車搭乘券1張及Apple　Watch抽獎券1張。並可參加抽獎活動，壹獎為Apple Watch Series 8 1只，貳獎為Apple Watch SE 1只！抽獎活動將於11月14日閉幕活動現場抽出2位幸運得主。以上兩款「時光膠囊」均限量販售180組，建議售價為每組新台幣950元。每人每款每次限購各1組。

「時光膠囊」銷售期間及地點分為11時至12時的上午場及15時至17時的下午場，於台北車站大廳便當節活動現場「台鐵夢工場」櫃位販售。11月11、14日，上午20組，下午10組。11月12、13日，上午40組，下午20組。

除了時光膠囊，本屆鐵路便當節亦推出「移動 x 樂園」系列商品與民眾一同歡慶，包含彩繪馬克杯、雨傘、造型抱枕及帆布提袋，且任購前開2件商品即贈送棉麻筷套1組！另任購2件鐵路便當指定商品，或超可愛的餐旅熊系列商品消費滿500元，亦贈送棉麻筷套1組。

▲配合2022第七屆鐵路便當節，以復刻美好記憶揮別疫情，展開未來新生活為設計理念，台鐵今（8）日宣布推出限量週邊。（圖／記者黃仁杰攝,2022.11.08）
▲配合2022第七屆鐵路便當節，以復刻美好記憶揮別疫情，展開未來新生活為設計理念，台鐵今（8）日宣布推出限量週邊。（圖／記者黃仁杰攝,2022.11.08）
此外，台鐵明星車隊EMU3000及EMU900車款商品，亦推出指定商品消費滿1,688元，每日限額前100名，一樣可參加Apple Watch抽獎活動。而展場限定火車造型紀念酒 3組合購價8,240元，前100名消費者並加送EMU3000陶瓷紀念便當空盒1個，另可愛的火車造型瓶裝水，任購2瓶39元款就送1瓶25元款造型水，迴力火車軌道組也是任購2組，就送1包軌道擴充包。

如果無法親臨活動現場，台鐵夢工場網路商店一樣優惠滿滿，購買指定11款商品點數加倍送！且全台夢工場門市據點，亦有多款商品優惠活動，歡迎大家全台一起購起來。
 

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