林耕仁臨時取消北機站遞證 柯文哲：是非遇政治能轉彎？
國民黨新竹市長候選人林耕仁今（8）日上午原本欲前往北機站，交付民眾黨候選人高虹安相關違法事證，不過卻臨時無預警取消該行程，並改召開記者會，宣布讓選舉回歸正常面，相信新竹市選民會有自己的判斷與選擇；就連林耕仁的榮譽主委林政則在記者會上稱「高虹安不是壞人」，態度180度大轉變也引發社會譁然。對此身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲則直言「是非對錯黑白，你如果認為他那個是犯法的，那你就拿出來講，難道你的法律是遇到政治就轉彎嗎？」
柯文哲上午受訪時表示，林耕仁說好去北機站提供資料，結果現在又說要回歸市政討論，哪有這回事？「你要指控人家，那你要先證明你的資料是真的，要交代這個資料怎麼來的。」柯文哲相當不以為然地說，這場選舉到現在為止，就只有抹黑，而且每次抹黑被打臉，再換個題目再抹黑，從那個博士論文開始打起，甚至連進北一女也是特權，然後樂儀旗隊是假的，然後打到補習班、資策會，都不曉得在打什麼東西。
「我覺得你林耕仁為什麼現在不把資料交出來？你不能人家說要你資料交出來，你就說要回歸市政，這實在是打得太難看。」柯文哲說，是非對錯黑白很清楚，如果認為高虹安犯法了，那就要拿出來講，「難道你的法律是遇到政治就轉彎嗎？」柯文哲強調，這是對於自己行為的不負責任，這種抹黑打過頭了，反而引起民眾的反感。