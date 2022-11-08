誓言做最好吃品牌！連鎖咖啡聯手全球拌麵亞軍推限量新品

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接著則有兩款乾麵讓顧客有更豐富的選擇，第一款為經典口味「胡椒麻醬麵」，套餐價190元 ，濃醇的芝麻香醬以頂級白芝麻低溫烘培研磨而成，香不膩口，搭配上黑胡椒點綴，最後再灑上口感滿分的蕎麥粒，完美呼應麻醬的香氣。最後一款則為最具特色的「老成都擔擔麵」套餐價190元，以花椒、芥花籽油煉製而成的四川風味醬料調味，椒麻香氣四溢，帶給顧客最正宗的成都口味。不僅如此，ikari怡客此次與老媽拌麵聯手推出的三款麵食餐點中，隨餐還附贈「椒香川耳」及「紅燒烤麩年輪」兩款小菜以及一杯80元飲品。希望帶給顧客最完整的用餐體驗，讓你彷彿置身家鄉的小麵館。
此次聯名也可以在雙方門市享用到雙方品牌的經典產品，只要在聯名販售期間到老媽拌麵大安店用餐，即可購買到怡客經典飲品「黃金蕎麥茶」。同時，只要到怡享用此次聯名商品，即限量贈送老媽拌麵大安店限定餐點優惠券。不僅如此，更可以購買到此次聯名商品袋裝麵，購買袋裝麵即贈送一張80元飲品券，可至全台門市兌換。
怡客咖啡總經理劉人豪表示，繼今年五月份與彭園聯名大獲好評後，再次推出名店系列第二彈的聯名麵食，期望在疫後生活方式逐漸回復正常的情況下，可以再次讓顧客走進門市感受到實體店鋪內用的溫度。這次有幸與「國民麵食龍頭品牌」老媽拌麵的合作非常的開心，雙方也都盡全力整合彼此的資源希望將聯名效益最大化。彼此也都非常有共識的希望帶給顧客最好的用餐體驗，將彼此的優勢結合做出讓消費者感受到溫度的聯名。未來怡客咖啡將會有更多更廣的聯名餐食推出，讓顧客有耳目一新的感受。