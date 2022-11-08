強尼戴普是對的 安柏赫德「路邊解放」監視器畫面流出
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard），兩人的世紀官司曾經佔盡新聞版面，成為觀眾茶餘飯後的聊天話題，如今官司在6月劃下句點，安柏慘賠新台幣3.3億元給強尼戴普。當時強尼戴普曾指控安柏赫德在床上便溺的事件，就是讓他想離婚的關鍵原因，如今安柏又被拍到在大街上當眾解放的畫面，引起外界關注。
網紅Joseph Morris在YT頻道爆料，說自己收到了一則匿名信件寫道：「安柏一直在跑趴喝酒，鎮上的安寧完全都被她打擾！我們當時在她所住的街邊發現一坨像是人類的排泄物，檢查監視器畫面之後，果不其然就是她。」
爆料內容指稱，安柏赫德和一群朋友在西班牙玩樂的時候，不確定他們是否有吸食毒品，還是單純身體不適的關係，安柏居然直接在大街上脫下褲子解放，拍攝者等待對方離開後再次上前確認，並調閱監視畫面確認就是安柏留下的排泄物。安柏赫德荒唐行為頻頻上演，演藝路恐怕難以回歸。
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