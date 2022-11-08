小S私下超暖心！女星怒剃愛女頭髮　她一番話被誇溫柔

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直到李宇柔女兒去小S帝寶豪宅慶祝萬聖節開趴時，見到小S女兒三姊妹，認為對方都很漂亮，感覺心生嚮往，不滿額前參差不齊的瀏海，小S以長輩之姿安慰她「這髮型很潮、會流行起來，而且要氣場夠才撐得起來」，讓小朋友拋開自卑，決定原諒媽媽。李宇柔聽聞這番話沒有感激，反倒覺得愛女更聽小S的話，心情五味雜陳。
李宇柔將過程公開於網路上，小S沒有責怪，反而透過經紀人緩頰，「每個當媽媽的都有自己的顧慮，完全尊重她（李宇柔）的想法，也希望她好好休養，早日康復。」雙方不同處理方式，在網路引起熱烈討論，親子部落客「德州媽媽沒有崩潰」坦言看到此事很難過，大讚小S處理態度很溫柔。
德州媽媽直言：「時間可以沖淡很多事，但是小時候受的羞辱不會忘記。教育有很多方式，懲罰已是下策。」也稱讚小S的一番話非常溫柔，緩解了女孩的容貌焦慮，「第一次覺得『潮、流行』這個詞這麼美好，充滿無限可能。真好，我會記起來的。」許多網友留言表達認同，「覺得S修養很好」、「小S是溫柔溫暖的人」、「小時候最討厭家庭理髮阿姨把我剪成西瓜皮，想不到30年後居然變成一種流行」。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110