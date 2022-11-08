小S私下超暖心！女星怒剃愛女頭髮　她一番話被誇溫柔

▲小S主持節目說話犀利，私下行為卻很暖心。（圖／記者嚴俊強攝）
▲小S主持節目說話犀利，私下行為卻很暖心。（圖／記者嚴俊強攝）

記者江芷稜/綜合報導

2022-11-08 15:54:072022-11-08 15:57:27

女星李宇柔（現名：陳蔓菲）自曝女兒和小S的女兒許老三成了閨密，擔憂愛女會被當小跟班，以後會受傷害，想要阻止雙方來往，在臉書吐露當媽媽的憂心，沒想到網友不領情，批評她剃掉孩子前額頭髮，才是不當管教，反倒是小S安慰小朋友「被狗啃」髮型以後會變得流行，一番話讓網友稱讚超級暖心，「簡直太溫柔」，不愧是名主持人。

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▲李宇柔生日時管教愛女，剃掉其前額頭髮，讓網友相當震驚。（圖 / 翻攝自李宇柔臉書）
▲李宇柔生日時管教愛女，剃掉其前額頭髮，讓網友相當震驚。（圖 / 翻攝自李宇柔臉書）
▲李宇柔表示許家人都很客氣，但自己會憂心女兒和小S女兒之間會互相比較，才希望她們不要當朋友。（圖 / 翻攝自李宇柔臉書）
▲李宇柔表示許家人都很客氣，但自己會憂心女兒和小S女兒之間會互相比較，才希望她們不要當朋友。（圖 / 翻攝自李宇柔臉書）
這場剃髮風波起因是，李宇柔女兒額前長痘痘，她叮嚀女兒戴髮箍，避免瀏海遮住臉，女兒卻被同儕嘲笑很醜，沒有聽進媽媽的建議，照樣不戴髮箍，加上考試成績不理想，卻花大筆錢燙頭髮，讓李宇柔整個爆氣，10月底生日時剃光愛女的前額頭髮，管教行為相當激烈。

直到李宇柔女兒去小S帝寶豪宅慶祝萬聖節開趴時，見到小S女兒三姊妹，認為對方都很漂亮，感覺心生嚮往，不滿額前參差不齊的瀏海，小S以長輩之姿安慰她「這髮型很潮、會流行起來，而且要氣場夠才撐得起來」，讓小朋友拋開自卑，決定原諒媽媽。李宇柔聽聞這番話沒有感激，反倒覺得愛女更聽小S的話，心情五味雜陳。

▲小S帶著女兒許老三出席代言活動。（圖／扭絲NiUS益生菌提供）
▲小S和女兒許老三合體拍廣告。（圖／扭絲NiUS益生菌提供）
李宇柔將過程公開於網路上，小S沒有責怪，反而透過經紀人緩頰，「每個當媽媽的都有自己的顧慮，完全尊重她（李宇柔）的想法，也希望她好好休養，早日康復。」雙方不同處理方式，在網路引起熱烈討論，親子部落客「德州媽媽沒有崩潰」坦言看到此事很難過，大讚小S處理態度很溫柔。

德州媽媽直言：「時間可以沖淡很多事，但是小時候受的羞辱不會忘記。教育有很多方式，懲罰已是下策。」也稱讚小S的一番話非常溫柔，緩解了女孩的容貌焦慮，「第一次覺得『潮、流行』這個詞這麼美好，充滿無限可能。真好，我會記起來的。」許多網友留言表達認同，「覺得S修養很好」、「小S是溫柔溫暖的人」、「小時候最討厭家庭理髮阿姨把我剪成西瓜皮，想不到30年後居然變成一種流行」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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