二度合體菜市場掃街　立委李昆澤：搶救左楠最關鍵黃偵琳

立法委員李昆澤今 (8) 日二度陪同民進黨左營楠梓市議員登記第 17 號候選人黃偵琳掃菜市場，這是繼上月底之後的二度合體。李昆澤表示，左營楠梓最關鍵也最危險的一席就是黃偵琳，「所以一定要來向選民拜託，搶救最有經驗的新人黃偵琳」讓左楠有更大的進步。

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▲黃偵琳感謝李昆澤委員百忙中二度合體陪同掃菜市場，因為上個月底在莒光菜市場見識到委員的功力，攤商跟民眾都熱情回應，今天再向委員拜託陪同掃哈囉市場。（圖／記者郭凱杰翻攝）

一早李昆澤在左營的哈囉市場，逐攤向攤商與採買的市民朋友拜票，呼籲搶救最關鍵的黃偵琳。李昆澤表示，黃偵琳是在地左營的女兒，也在立委劉世芳服務處擔任執行長多年，上次跟她掃菜市場就可以看出她勤走基層，在地大大小小的事情都很清楚，加上市府與立委服務處的歷練，當選之後可以立刻上手，是最強的即戰力。

黃偵琳表示，邀請李昆澤委員前來哈囉市場，有另一個用意，因為哈囉市場靠近高鐵與台鐵新左營站，李昆澤委員長期在立法院交通委員會，協助推動高雄的交通建設，如鐵路地下化、鐵道綠園道、捷運與輕軌等等。

同時 ， 黃偵林也指出 ， 左楠區目前在推動新台 17 線南段路線、台積電進駐的聯外道路、從高鐵站出發經右昌與高雄大學的捷運紫線規劃案，都需要李昆澤委員與劉世芳委員在中央爭取經費，更希望自己順利當選，能夠在議會一起推動左楠的交通建設。