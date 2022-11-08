高虹安助理「任職永齡基金會」？柯文哲：不干外面人的事

▲台北市長柯文哲8日出席北一女樂儀旗隊赴美國玫瑰花車遊行授旗典禮，並於會前接受媒體訪問。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲8日出席北一女樂儀旗隊赴美國玫瑰花車遊行授旗典禮，並於會前接受媒體訪問。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-11-08 16:01:32

國民黨新竹市長候選人林耕仁7日召開記者會，質疑民眾黨候選人高虹安的男友李忠庭在擔任立法院公費助理並非正職，本業則是任職於鴻海旗下的「永齡基金會」，且年薪高達600萬。對此身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲也替高虹安緩頰，強調鴻海是私人企業，「要投資個人，要顧怎麼樣的員工，那是私人企業，干外面的人什麼事？」

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柯文哲今（8）日受訪時直言，領助理費一事就回歸事實，有沒有做立法院助理的相關工作，有或沒有回答就好。至於針對李忠庭於永齡基金會任職一事，柯文哲則直言，永齡、鴻海他是個私人企業，私人企業要投資個人，要顧怎麼樣的員工，那是私人企業，「我跟你講私人企業薪水更高的都有，但是企業的行為，鴻海要給他多少錢，干外面的人什麼事？」

至於針對辦公室內要求同仁上繳助理費做「小金庫」一事，柯文哲並不認為有什麼奇怪，並表示公積金這個如果是有實際上運作過辦公室的就知道，「辦公室在運作一定有所謂零用金，買便當、喝咖啡甚至買衛生紙，甚至是去夜市吃飯，有時候很難報的，大家出一點錢，合成一份公積金，來做這種支出。」柯文哲直言，他相信這種錢高虹安自己墊的一定更多，所以這個就是有運作過辦公室的都知道。

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