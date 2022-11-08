相約台中宮廟旁販毒！3毒蟲遭破窗逮補 只憂心愛犬去留
一名41歲廖姓男子，疑似從桃園南下到台中販毒，準備到西屯區奉祀開漳聖王的啟興宮旁洗車場進行交易，台中市刑大偵一隊掌握行蹤到場，當天見廖男車子抵達，便蜂擁而上、喝令下車，10多名警力將警槍對準車子，其餘人力破窗，除現場逮補廖男外，還意外逮補1男1女的通緝犯，查獲市值50多萬元的毒品，目前3人已依毒品罪嫌送辦，檢方偵結起訴。
據了解，台中市刑偵一隊日前逮捕1名藥腳後向上溯源，發現毒品來源疑似是41歲廖姓男子，於是佈局佯裝向廖男買毒，兩人相約在靠近高速公路、啟興宮旁的洗車場交易，廖男停進洗車場後，警方偵防車便擋住去路，10多名警力瞬間一湧而至，喝令廖男下車，但廖男車子還發動中，警深怕他由內開槍或踩油門逃逸，因此10支警槍全對準車內，並安排其餘人將車窗敲破。
意外的是，警方不只現場逮補販毒廖男，車上還另有2名毒品通緝犯朱姓男子、鍾姓女子；警方在該車內查扣安非他命4包（毛重93.38公克） 、海洛因12包（毛重46.49公克）、注射針筒1支、賣毒所得36萬3400元及手機4支等贓證物，毒品市值50多萬元。
不過，廖男當時車內還帶著一隻馬爾濟斯犬，對於被逮捕一事不著急，反詢問警方「牠怎麼辦」，而意外被查獲的朱男則是臨時起意跟著南下，被逮捕後抱怨自己很倒霉。
台中市刑大呼籲，警方取締毒品犯罪刨根究底決心絕不鬆懈，以確實保障市民生命健康，如民眾發現可疑不法情事，請立即向警察機關檢舉、報案，共同維護台中市治安。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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