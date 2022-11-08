台中購物節暖身壓軸抽最大獎 「百萬油電車」獎落豐原

台中購物節暖身壓軸抽最大獎「百萬油電車」日前獎落豐原，開出大獎發票的是美妝業佐登妮絲SPA會館，店家特別貼紅榜分享喜氣。台中市政府經發局將於12日在台中火車站站前廣場舉辦特色市集，當天除抽購物節實體獎項智慧電車及時尚酷跑機各1台、現金獎1700組3千元、12組10萬元，還加碼「商圈振興專屬抽」10 萬元5組，歡迎民眾踴躍參與。





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「我10月27日過生日，10月29日接到黃副市長打來的中獎電話，這真的是有史以來最棒的生日禮物！」回想第一時間得知中了百萬油電車的心情，台中購物節暖身壓軸抽最大獎得主張小姐仍驚喜萬分。張小姐說，自己是南投人，到台中工作多年，每年都會參加台中購物節，慢慢累積出抽獎秘訣，如這次她就特別趁購物節主活動剛開跑時，一次購買較多堂數護膚課程，累積消費金額增加中獎機會，很開心能夠幸運中獎。





幸運開出張小姐中獎發票的佐登妮絲SPA會館-豐原中山店，立即在店門口張貼大大的中獎紅榜，分享喜悅。業者也歡迎大家趁購物節多來消費，期待再開出幾個十萬、百萬，甚至好宅獎項。經發局也指出，除開出百萬油電車的店家貼紅榜，這兩週開出10萬元現金獎的店家，也將陸續張貼紅榜，希望全市紅通通、喜氣洋洋，打造台中成為一座大型Shopping mall。





經發局表示，台中購物節每週舉辦主題活動，邀請全國民眾到台中開心玩、盡情買，11月12日將於台中火車站的站前廣場舉辦台中特色市集，現場不只結合市內特色伴手禮、特色亮點店家及商圈會員店家共同擺攤，金門縣政府團隊也一同參展，以「金門週」為號召，邀請金門縣優質特產店家前來設攤，展現台中市與金門縣的友好情誼。





經發局表示，截至昨(7)日消費登錄金額已突破65億3千萬元，民眾只要到台中累積消滿500元，透過台中購物節APP登錄發票或合作店家收據，就有機會成為下個中獎幸運兒。



