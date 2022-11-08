新住民歡樂野餐　異國市集慶移民節

▲ 異國市集暨多元文化活動。（圖／金門縣政府）
▲ 異國市集暨多元文化活動。（圖／金門縣政府）

記者賴正琳／綜合報導

2022-11-08 16:21:02

金門縣政府於11月6日下午14時假金城莒光共融公園舉辦「2022金門移民節－心新相融．共生共好．一起野餐趣」異國市集暨多元文化活動，縣長楊鎮浯由秘書長陳祥麟、社會處長董燊陪同到場與鄉親同樂，包括金門榮服處處長游文勇、移民署金門專委廖蔚蘭、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家、金城鎮代表會主席陳天成、烈嶼鄉秘書洪國棟、金寧鄉秘書周金平、社會處鄉親暨新住民服務科黃雨舜科長、金城國中校長謝志偉及各新住民團體代表等嘉賓，亦到場共襄盛舉，在綠草如茵草地上，以別具特色開場為活動揭開序幕。 　　 

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該移民節活動除了延續往年各族群極富魅力傳統藝術、美食、才藝及歌謠等元素外，今年更加入新二代孩子們熱情活力及悠遊樂活市集野餐風格；活動邀請新住民姊妹及新二代孩子們展現具異國特色母語歌謠，及傳統舞蹈等舞台展演，以及金門大學國際學生大展歌喉演唱中文歌曲，共同呈現多元文化熱情與活力，傳遞來自其原鄉故事，讓現場民眾沉浸在異國薰陶氣息之下；活動現場也設有異國美食市集攤位，讓來自中國、越南、印尼新住民朋友帶來自己家鄉特色料理，如越南果凍花及春捲、印尼摩摩喳喳、天津煎餅果子、陝西涼皮…等，加上金城鎮公所一同在莒光公園草地辦理餐車及野餐活動，讓現場民眾在悠閒假日午後品嘗到各類別具風味特色饗宴，有如置身在異國美食嘉年華會。 　　

縣長楊鎮浯致詞表示，金門是一座開放多元島嶼，目前金門約有2,857位新住民朋友，以本縣戶數42,879戶計算，平均每15戶家庭即有1戶新住民家庭，新住民朋友是金門大家庭中重要一份子，他們在此落地深根，並孕育了無數優秀新二代子女，促進多元文化融合，也讓金門更加多采多姿；這幾年受到疫情影響，新住民朋友們返鄉路途艱辛不易，因此，縣府希望透過舉辦移民節活動機會，讓來自不同國家新住民朋友及其家庭成員，相互交流及情感支持，慰藉其思鄉之情，凝聚家的溫度與幸褔感，讓新住民朋友可以感受到「金門就是你們的家」歸屬感；同時也展現在地鄉親熱情與好客，共同創造具有金門特色多元共融環境。 　 

社會處董燊處長說明，為了讓民眾能夠認識來自新住民朋友國家的傳統文化，縣府也規劃多元文化闖關介紹，透過互動式遊戲體驗情境，藉由來自中國、越南、印尼等新住民朋友們設置體驗攤位，展示各式傳統手作品，及來自其家鄉風土民情文化交流與故事傳遞，藉由互動共學拉近彼此距離；現場也設有公部門及相關網絡單位宣導攤位，提供各項新住民福利服務諮詢及最新政策推廣，發揮活動公益價值與社會功能，達到寓教於樂效果。 

該活動讓參與新住民家庭及鄉親充分感受到移民節熱鬧的氛圍，共融出金門多元面貌，闔家在莒光湖畔莒光共融公園如茵草地上，一齊享受親子共樂溫馨午後時光及美好周末假期。

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