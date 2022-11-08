新住民歡樂野餐　異國市集慶移民節

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縣長楊鎮浯致詞表示，金門是一座開放多元島嶼，目前金門約有2,857位新住民朋友，以本縣戶數42,879戶計算，平均每15戶家庭即有1戶新住民家庭，新住民朋友是金門大家庭中重要一份子，他們在此落地深根，並孕育了無數優秀新二代子女，促進多元文化融合，也讓金門更加多采多姿；這幾年受到疫情影響，新住民朋友們返鄉路途艱辛不易，因此，縣府希望透過舉辦移民節活動機會，讓來自不同國家新住民朋友及其家庭成員，相互交流及情感支持，慰藉其思鄉之情，凝聚家的溫度與幸褔感，讓新住民朋友可以感受到「金門就是你們的家」歸屬感；同時也展現在地鄉親熱情與好客，共同創造具有金門特色多元共融環境。
社會處董燊處長說明，為了讓民眾能夠認識來自新住民朋友國家的傳統文化，縣府也規劃多元文化闖關介紹，透過互動式遊戲體驗情境，藉由來自中國、越南、印尼等新住民朋友們設置體驗攤位，展示各式傳統手作品，及來自其家鄉風土民情文化交流與故事傳遞，藉由互動共學拉近彼此距離；現場也設有公部門及相關網絡單位宣導攤位，提供各項新住民福利服務諮詢及最新政策推廣，發揮活動公益價值與社會功能，達到寓教於樂效果。
該活動讓參與新住民家庭及鄉親充分感受到移民節熱鬧的氛圍，共融出金門多元面貌，闔家在莒光湖畔莒光共融公園如茵草地上，一齊享受親子共樂溫馨午後時光及美好周末假期。