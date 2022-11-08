持續增加中！全球人口數將達80億　中國將被印度反超

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不過聯合國的人口基金（UN Population Fund）人口與發展處處長史諾（Rachel Snow）向《法新社》表示，世界人口成長率在1960年代達到巔峰之後開始大幅減緩。年成長率已從1962年製1965年間的2.1%降到2020年的1%以下。
聯合國預估，由於生育率持續下降，人口成長率到2050年可能會降到0.5%左右。
有鑒於預期壽命以及生育年齡的人數增加，聯合國預計人口將在2030年繼續成長至85億，到2050年將會達到97億人口，並且在2080年代達到104億人口的巔峰。
雖然聯合國預計將在2080年達到人口成長的巔峰，但報導提到，有其他組織算出了不同的結果。美國華盛頓大學「健康計量評估研究中心」（Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME）在2020年一項研究當中估計，到了2064年，全球人口就會達到最大值，但不會超過100億，到了2100年將會降回88億。
這項研究的主要作者、華盛頓大學教授沃爾塞特（Stein Emil Vollset）表示，根據他相當不同的生育力模型」，人口將只會達到90億到100億之間的某一點。沃爾賽特認為，他們的預測比聯合國還低，且具有合理的理由。
另外影響人口成長還有幾項關鍵要點，首先是生育率下降。根據聯合國數據，到了2021年的平均生育率是，每一名婦女一生平均生育2.3個孩子，低於1950年的約5個孩子。聯合國預計，這個數字將會在2050年降至2.1個。
另一個推動全球人口成長的一個重要因素，即是人口平均預期壽命增加，2019年為72.8歲，比1990年增加了9歲。聯合國預測，到2050年時，平均預期壽命將會增加至77.2歲。因此，加上生育率下降，預計65歲以上人口比例將從2022年的10%上升到2050年的16%。
報導指出，全球人口老化將會對勞動力市場和國家養老金體系產生影響，同時老人照護的需求也會增加。
在平均數據之下，有些重大地區性差異也是需注意的一點。根據聯合國預測到2050年，超過一半人口成長將會來自8個國家，包括剛果民主共和國、埃及、衣索比亞、印度、奈及利亞、巴基斯坦、菲律賓以及坦尚尼亞。
史諾表示，不同地區的平均年齡也十分重要。目前歐洲平均年齡為41.7歲，而撒哈拉以南的非洲為17.6歲，史諾稱過去從未像現在差距如此的大。
史諾說，這些數字可能會扯平，但與過去各國平均年齡大多年輕不同，「在未來，我們在年齡方面可能更接近，大多偏老」。
部分專家認為，這些人口差異可能會在未來的地緣政治發展發揮重要作用。
另一個趨勢改變的例子當中，便是中國與印度。聯合國數據顯示，這兩個人口最多的國家將會在2023年交換名次。
聯合國預測，中國14億人口最終開始下降，到2050年將會降至13億人口。到了本世紀末，中國可能只剩8億人口。
雖然目前印度人口略低於中國，但預計到2023年將會超車，並在2050年將增加至17億
根據聯合國預測，到2050年，美國仍會是人口第3大國，但將以3.75億與奈及利亞並列。