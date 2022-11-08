蔡淑臻玩「交友軟體」：好淒涼！一見鍾情被打槍

蔡淑臻今（8）日出席茶品、飯店聯名商品活動，單身4年的蔡淑臻前陣子玩交友軟體，註冊帳號走到放照片、填資料的步驟就卡住，「我照片到底要放什麼？我在明他在暗，我覺得自己行為好淒涼，後來放棄了。」蔡淑臻說自己通常墜入情網，都是對長期工作的夥伴日久生情，「也有對別人一見鍾情，別人沒有理我，因為我真的是害羞人，我越在意的人越不敢看，人家以為我沒興趣。」提到什麼樣的人會吸引蔡淑臻？她表示：「我現在適合了解自己、對世界充滿好奇心的人。」
蔡淑臻藉這次拍攝形象廣告，體驗英國皇室在馬會喝下午茶的文化，其實2年前她曾經計畫去英國遊學，申請好學校和補助金，只要處理住宿費和生活費，結果遇到疫情爆發，現在再想去，身體狀況也不允許，她看開說：「相信一切是最好的安排，要是困在英國疫情爆發，可能也求助無門。」爸媽也不甚支持她飛英國待半年，「可能因為我這樣（比40歲手勢）了，他們覺得沒必要。」
蔡淑臻飽受肌筋膜疼痛症候群所苦，因為肌肉萎縮，腿越來越細，追趕跑跳碰的戲分沒辦法演，像是《村裡來了個暴走女外科》的奔跑橋段，蔡淑臻是用「小劉醫生」的替身取代她完成，「我的肌肉伸展活動度已經不對勁，要跑可以跑，但是代價很大，復原更辛苦，現在還在復健治療中。」過往她參加金鐘獎，咬牙穿高跟鞋走紅毯，「我回家是抽筋抽到眼淚一直掉，筋快被扯斷了。」