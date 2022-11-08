輸入性通膨尚未舒緩！10月CPI年增2.72%　民生物資直逼7%

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10月CPI較上月漲0.26％，曹志弘說明原因，主要是由於秋冬新裝上市，加上國外旅遊團費上漲，不過電價因夏月費率結束調降，抵銷部分漲幅。
10月指數較上年同月漲2.72％，漲幅較9月的2.76%略微縮小，但仍超過2%的通膨警戒線，主要是受到食物類上漲5.17％的影響，貢獻整體CPI漲幅的一半，食物類中又受蛋類、肉類、水產品以及外食費漲幅較大的影響。
此外，曹志弘提到，隨著防疫措逐漸鬆綁，國人逐漸適應與疫情共存，相關休閒求大幅提升，娛樂服務費上漲3.15％，進而推升核心CPI漲幅擴大至2.96%。
至於與民眾生活息息相關的17項重要民生物資漲幅也持續擴大，年增率從7月的4.57%、8月的5.35%、9月的5.84%，10月更來到6.90%，刷新164個月以來新高。
曹志弘解釋，主要受到原物料價格居高以及新台幣匯率貶值的影響，推升進口產品價格，例如飼料上漲，使雞蛋、雞肉、豬肉等飼養成本提高，再者，部分廠商反應食用油、衛生紙以及麵包的生產成本，進而調漲售價，使得17項重要民生物資漲幅逼近7%。
另外，他表示，按購買頻度別觀察，「每月」至少購買1次者漲幅高達4.56％，故民眾對於物價漲幅感受上仍然深刻，「輸入性通膨壓力尚未舒緩」，國內通膨壓力仍然不小，不過隨著國際原物量價格走緩，未來通膨可望緩步紓解。