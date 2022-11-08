利菁怒批好心被反咬！爆嘻小瓜編舞拖半年 願公開對質
編舞老師嘻小瓜日前在綜藝節目《同學來了》爆料，曾幫天后級大咖編舞，結果對方百般嫌棄，寧願選直男老師編舞，讓他難過在路邊哭了2小時，雖未指名道姓，但旁人從「主持界」的線索猜到是《麻辣天后宮》的利菁，網路引發熱議，利菁主動發文怒批這種碰瓷文化不可取，希望對方認錯道歉，有網友提議兩人公開對質，她也霸氣答應，「對質很好，不要影射，是好方法」。
娛樂圈爆料文化盛行，利菁昨（7）日表示「老娘行得正」，而且證據充足，「但是我還是想為你保留顏面，自己認錯吧！我不想讓你母親傷心，畢竟我是軟心天后」，擺明暗示嘻小瓜認錯，會為對方保留顏面。但嘻小瓜人在韓國旅遊，臉書發文只提到萬聖節，並未回應利菁的說法。
利菁接受《CTWANT》訪問，出示2017年的完整訊息紀錄，強調當時提供音樂後，嘻小瓜拖了半年只編了副歌，根本來不及拍MV，最後緊急找別的老師救火，在13天內編完舞蹈，才沒有開天窗，更披露嘻小瓜還來請款編舞費用，她還大方付了錢，明明是給晚輩舞台，卻被說成偏愛直男，「好心被反咬一口」，讓她感覺很委屈。有網友在相關新聞底下留言，認為兩人公開對質，利菁大方說好，坦言節目上影射很不好，不如把話說清楚。