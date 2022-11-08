深化廠商轉型能量！加工區處辦智慧應用創新發展成果

經濟部加工出口區管理處於今(8)日，在台中軟體園區，舉辦智慧應用創新發展成果發表會，有區內亮點廠商、智慧中軟創新約農競賽獲獎團隊，以及中部產學單位，進行智慧應用成果案例分享，並有15家廠商與學校單位展示成果，藉此加深區內外廠商相互媒合、多元發展的產業合作機會，以深化廠商轉型能量。
智慧應用創新發展成果發表會，是由加工出口區管理處處長楊伯耕主持，有朝陽科技大學校長鄭道明、台中市電腦公會理事長陳嘉鎰、台中市政府經發局主任秘書倪世齡、加工出口區管理處台中分處分處長紀世宗、東海大學圖書館館長兼電子計算機中心主任楊朝棟、加工出口區光學及精密儀器公會總幹事梁俊哲、大里工業區廠商協進會總幹事曾惠美、台中軟體園區發展產學訓聯盟常務理事陳明德、鼎新電腦公司營運長潘泰龢、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊等產官學界代表與會。
加工出口區管理處處長楊伯耕表示，加工出口區管理處為促進台中軟體園區智慧創新產業發展，乃整合產官學研資源，聚焦於智慧應用，並協助製造業解決智慧化生產過程中的瓶頸，以促進產業供給及需求端交流跨域合作。
楊伯耕指出，台中軟體園區發展至今，已核准193家廠商投資進駐，投資金額已超過新台幣130億元，為促進台中軟體園區智慧創新產業發展，該處致力於整合產官學研資源，將區內廠商、新創團隊及學研能量，推薦給產業，達到產官學三贏，深化產業轉型能量新思路，開創更多創新型態業務，促進產業供需兩端創新合作模式，營造台中軟體園區多元跨域能量涵養。