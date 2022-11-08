漫威變種人納摩登場 旱鴨子演員自爆「說謊原因」超感人
漫威超級英雄電影《黑豹２：瓦干達萬歲》，先前釋出預告片，在短短1天內就獲得1.72億次的觀看次數，《黑豹2》不僅承襲了漫威電影的壯闊場景，還有不少新角色登場，其中最受矚目的就是神秘水底王國統治者「納摩」，演出該角色的演員泰諾克烏爾塔拍完後自爆「不會游泳」，同時也分享旱鴨子拍戲時的辛酸血內。
反派角色「納摩」首次登場是在西元1939年漫威漫畫，他是漫畫作品第一個變種人也是最古老的角色之一，導演萊恩庫格勒認為納摩既是英雄也是反派，他在《黑豹２：瓦干達萬歲》裡面，帶領高級文明水底王國塔洛坎攻打瓦干達，起因於《黑豹》的結尾彩蛋，帝查拉在聯合國公開了瓦干達的存在，卻讓隱匿在水底世界的塔洛坎亡國被迫公諸於世，因而受到外界的種種威脅。
納摩是人類船長和水底王國亞特蘭提斯公主的結晶，擁有超人的耐力和敏捷度，水裡游、空中飛通通不是問題。飾演納摩的墨西哥演員泰諾克烏爾塔勢，必須長時間待在水裡演出，大家都以為只有水性極佳的人才適合演納摩，沒想到在電影拍攝結束後，泰諾克烏爾塔在一次訪談中自爆：「當初工作人員曾問我會不會游泳？我回答說『我從來沒有淹死過』，但其實我根本不會游泳。」為了獲得這個夢寐以求的角色，他選擇隱匿自己是旱鴨子的事實，透過拼命學習水中技能，來確保納摩在銀幕前看起來無所不能。事後他解釋：「我們墨西哥人就是這樣，我們從不會說不！」
雖然塔洛坎與瓦干達處於敵對狀態，但泰諾克烏爾塔認為納摩是「反英雄」不是反派人物，他說超級英雄不會一直相處融洽，即使納摩有超級英雄盟友，但他通常不會信任地表居民，就像瓦干達總是對外人保持警惕一樣。《黑豹２：瓦干達萬歲》劇情敘述帝查拉國王駕崩後，妹妹舒莉、王太后拉瑪達、恩巴庫等眾人努力克服傷痛，他們不但得對抗世人的貪婪，還得保衛國家不被神秘水底強國侵略，他們發現最好的方式，就是團結起來才能為王國開闢新道路。