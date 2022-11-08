T1／為什麼捨CBA加盟台灣職籃？蘇翊傑透露魔獸加盟原因

我是廣告 請繼續往下閱讀
「10萬是絕對太少，Michael Beasley一個月的薪資都達到20萬了，我們給出的絕對是讓他滿意的數字。」蘇翊傑在回應薪資問題時，雖未給出具體數字，但強調絕對超過20萬美元，「是他滿意的數字，我們有共識不能去說這件事。」
在付出這麼多的情況下，本季雲豹的主場最低票價仍然維持100元台幣，蘇翊傑還斬釘截鐵的表示，絕對不會漲，「很多人問我們說，為什麼不調整票價？一方面是老闆想回饋桃園和全台球迷，所以做了台灣籃壇過去沒人做的事情，重點是Dwight願意點頭。」
魔獸本季目前沒有得到NBA合約，去年賽季結束後就沒有正式比賽了，不過他的身體狀態非常好，蘇翊傑直言對方一直保持著訓練，「他也很強調飲食，一直有在跟我們溝通這方面的事。但也說自己很想吃台菜。」
蘇翊傑表示自己一直有觀察Howard在NBA的狀況，也持續努力不懈的追求，最後終於讓對方點頭。「大家可能會覺得CBA的薪資比較誘人，這也不可否認。但他們目前的狀況——包括整體運營——可能不會花這麼多的錢在外援身上。而我們老闆非常支持我的想法，所以我們開出了一個Dwight他非常滿意的條件。」
CBA目前由於中國的防疫政策，仍然使用隔離園區的方式，蘇總也直言之前Howard來過台灣，對於這邊的印象好，也對於球團在談約上有加分的作用。