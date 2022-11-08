T1／為什麼捨CBA加盟台灣職籃？蘇翊傑透露魔獸加盟原因

▲Dwight Howard將來台打球。（圖／美聯社／達志影像）
▲Dwight Howard將來台打球。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/臺北報導

2022-11-08 17:25:39

「魔獸」Dwight Howard確定來台加盟T1桃園雲豹，外界不少人會有疑問，為何他會跳過印象中待遇更好的CBA、直接來台灣職籃呢？對此雲豹總經理蘇翊傑也給出了回應，他認為球隊開出一個讓對方滿意的數字，加上Howard對台灣印象也很，才促成這次簽約。

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蘇翊傑在今(8)日記者會上，透露魔獸月薪超過20萬美元，也確定打滿本季，這意味著雲豹至少要負擔他6個月的薪水。上賽季NBA待超過十年的球員底薪約為264.2萬(8442萬)，也就是說雲豹「至少」會給出大概這個價位一半的數字。

「10萬是絕對太少，Michael Beasley一個月的薪資都達到20萬了，我們給出的絕對是讓他滿意的數字。」蘇翊傑在回應薪資問題時，雖未給出具體數字，但強調絕對超過20萬美元，「是他滿意的數字，我們有共識不能去說這件事。」

在付出這麼多的情況下，本季雲豹的主場最低票價仍然維持100元台幣，蘇翊傑還斬釘截鐵的表示，絕對不會漲，「很多人問我們說，為什麼不調整票價？一方面是老闆想回饋桃園和全台球迷，所以做了台灣籃壇過去沒人做的事情，重點是Dwight願意點頭。」

魔獸本季目前沒有得到NBA合約，去年賽季結束後就沒有正式比賽了，不過他的身體狀態非常好，蘇翊傑直言對方一直保持著訓練，「他也很強調飲食，一直有在跟我們溝通這方面的事。但也說自己很想吃台菜。」

蘇翊傑表示自己一直有觀察Howard在NBA的狀況，也持續努力不懈的追求，最後終於讓對方點頭。「大家可能會覺得CBA的薪資比較誘人，這也不可否認。但他們目前的狀況——包括整體運營——可能不會花這麼多的錢在外援身上。而我們老闆非常支持我的想法，所以我們開出了一個Dwight他非常滿意的條件。」

CBA目前由於中國的防疫政策，仍然使用隔離園區的方式，蘇總也直言之前Howard來過台灣，對於這邊的印象好，也對於球團在談約上有加分的作用。

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