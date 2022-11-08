遭柯嗆抹黑 林耕仁要求更正：否則交付對高虹安質疑資料
國民黨新竹市長候選人林耕仁緊咬民眾黨新竹市長候選人高虹安助理案，林耕仁原訂今（8）日前往北機站提供相關事證；未料，今早卻臨時取消，引來民眾黨主席、台北市長柯文哲痛批抹黑，「遇到政治就轉彎」，並質疑為何不把資料交出來？對此，林耕仁下午聲明要求柯文哲更正言論，否則為捍衛個人清白，他將負起過去對高虹安質疑完全責任，交付資料。
高虹安遭控要求助理上繳加班費，林耕仁原訂今早前往北機站提供事證，但最後卻態度大轉彎宣布取消。林耕仁上午則開記者會說明，選舉不該以訟止謗，盼回歸到政策討論為主軸。此言一出，讓柯文哲不以為然砲轟，這場選舉到現在只有抹黑，如果林耕仁覺得有違法，那就拿出來講，「難道你的法律是遇到政治就轉彎嗎？」
林耕仁下午則發聲明指出，今上午他與競總榮譽主委林政則、許修睿，共同表示在競選團隊的共識決下，認為選舉要回歸市政討論及選舉本質、並討論城市的未來；林政則以曾任2任新竹市長的身分，認為選舉是為新竹市民的未來提出願景，不需在特定陣營間攻訐及糾纏，希望以提出政策、監督市政為後續選戰主軸。
「然而，柯文哲主席卻在稍早持續指摘本人『抹黑』、『遇到政治就轉彎』，對我提出諸多非事實之言論。」林耕仁指出，嚴正要求柯文哲更正稍早言論，否則為捍衛他個人清白，「我將要用行動，來為我過去一週對高候選人的質疑負起完全責任，交付相關資料」，強調他絕非遇到政治就轉彎。