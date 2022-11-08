陳慶鴻8號推出真情影片　百位地方頭人力挺分享呼籲搶救

高雄市第三選區市議員候選人陳慶鴻今 (8) 日公布競選影片，和大岡山的所有支持者真情告白，感謝決心參政以來每一位鄉親的支持和前輩的提攜。這次更串聯起大岡山地區在地的百大頭人同步在網路上一起宣傳，為的就是在最後關頭搶救最骨力、誠懇的新人。他們紛紛表示，陳慶鴻平常有需要時隨叫隨到，現在當然很樂意推薦，呼籲大家一起將他送進議會。

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▲高雄市議員第3選區候選人陳慶鴻（左）今天上午公布競選影片，向選民真情告白。（圖／翻攝畫面）

陳慶鴻表示，從台下走到台上，花了他十年的時間，他知道自己比較「憨慢」，但也知道，做人做事都要「骨力」、誠懇才能受人肯定。因為市長陳其邁現在正在加緊腳步拚市政，他也沒有時間再慢慢走，大岡山的發展，需要他更加努力的拼搏。

▲市議員高閔琳在片尾現身當彩蛋，說要把大岡山的未來交給陳慶鴻，既是重擔，也是動力。（圖／翻攝畫面）

為了搶救危急的選情，這次大岡山地區的百大頭人也紛紛化身助選員，幫忙在網路上宣傳影片。這些大有來頭的支持者含括各行各業，如高雄市國際新住民協會理事長李瑤、高雄縣醫師公會榮譽理事長盧榮福與現任理事長王宏育、程香里里長李州正、岡山里里長劉天賦、義消總隊長陳義永、橋頭民主婦女促進會會長楊吻、歐爵旅行社董事長王敏合、呂郁斌律師、代表在地產業的恆懋五金加工廠董事長吳太郎等人。

陳慶鴻說，這次的影片等於記錄了自己一路以來勤跑行程的心路歷程，想不到有這麼多地方頭人願意協助分享。感謝在地立委邱志偉的力挺，更要感謝高閔琳議員無私的肯定與傳承，這次邀請到高閔琳在片尾現身當彩蛋，說要把大岡山的未來交給自己，既是重擔，也是動力。