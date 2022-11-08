非受美圍堵影響？中國晶片進口量大跌　專家：封控所致

▲中國在今年前10月的晶片進口量明顯下降。（圖／翻攝自Pixabay）
▲中國在今年前10月的晶片進口量明顯下降。（圖／翻攝自Pixabay）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-11-08 17:59:32

中國海關總署7日公布最新進口數據後，有統計顯示，中國在今年前10月的晶片進口量明顯下降。有專家認為，中國晶片進口量銳減除了與美國相關出口禁令有關，疫情封控導致中國經濟下滑也是主要原因之一。

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《南華早報》先前報導指出，晶片一直以來是中國進口最多的商品之一，甚至超越了原油跟大宗商品，但是今年前10月，晶片進口量相比去年同期減少了30%。

報導中提到，中國晶片進口大幅減少，與美國近期宣布的晶片出口禁令，以及中國經濟放緩有關，由於經濟放緩導致晶片需求量減少。

不過《自由亞洲電台》報導，美國聖湯瑪斯國際研究與當代語言學系系主任葉耀元表示，美國晶片禁令在最近才出台，無法充分解釋中國過去10個月為何出現晶片進口量銳減的情況。

葉耀元認為，晶片進口量減少主要和中國防疫政策導致經濟成長停滯有關。「基本上，中國的工業產能跟過去幾年比起來，現在的狀況是蠻糟糕的，也就是不大需要進口這麼多的晶片來做產品。」

美國商務部10月7日時，針對中國高科技產業發布一系列晶片出口禁令，同時要求美國個人及企業若是幫助中國進行半導體研發及生產，需要申報並通過商業部許可。外界認為，美國此舉代表美中兩國競爭白熱化。

《金融時報》揭露，為了應對美國晶片出口禁令，阿里巴巴等中國半導體龍頭企業開始對自家的超級電腦、人工智慧產品設計進行調整，希望透過降低數據處理速度等低規格方式，來規避美國晶片禁令。

葉耀元認為，中國科技產業將設計降級，在國際市場會失去競爭力，在國內市場，消費者也會因為買不到高規格產品，而引起民怨。不過中國要追趕西方半導體技術並做到自給自足，恐怕還需10至20年的時間。

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