非受美圍堵影響？中國晶片進口量大跌　專家：封控所致

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報導中提到，中國晶片進口大幅減少，與美國近期宣布的晶片出口禁令，以及中國經濟放緩有關，由於經濟放緩導致晶片需求量減少。
不過《自由亞洲電台》報導，美國聖湯瑪斯國際研究與當代語言學系系主任葉耀元表示，美國晶片禁令在最近才出台，無法充分解釋中國過去10個月為何出現晶片進口量銳減的情況。
葉耀元認為，晶片進口量減少主要和中國防疫政策導致經濟成長停滯有關。「基本上，中國的工業產能跟過去幾年比起來，現在的狀況是蠻糟糕的，也就是不大需要進口這麼多的晶片來做產品。」
美國商務部10月7日時，針對中國高科技產業發布一系列晶片出口禁令，同時要求美國個人及企業若是幫助中國進行半導體研發及生產，需要申報並通過商業部許可。外界認為，美國此舉代表美中兩國競爭白熱化。
《金融時報》揭露，為了應對美國晶片出口禁令，阿里巴巴等中國半導體龍頭企業開始對自家的超級電腦、人工智慧產品設計進行調整，希望透過降低數據處理速度等低規格方式，來規避美國晶片禁令。
葉耀元認為，中國科技產業將設計降級，在國際市場會失去競爭力，在國內市場，消費者也會因為買不到高規格產品，而引起民怨。不過中國要追趕西方半導體技術並做到自給自足，恐怕還需10至20年的時間。