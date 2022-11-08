魔獸降臨！桃園永豐雲豹簽NBA巨星霍華德

雲豹能源（6869）旗下桃園永豐雲豹職業籃球隊今（8）日天宣布，簽下NBA超級巨星霍華德（Dwight Howard），展現高昂鬥志，提升球隊實力直指T1聯盟冠軍，更希望透過他的加盟帶動台灣整體籃球實力及運動風氣，這也與雲豹能源積極推動台灣能源轉型、用創新行動實踐永續生活的作法不謀而合，今（8）日股價受此消息激勵，漲幅近7%，魔獸熱潮銳不可當，備受矚目。
雲豹能源發言人暨桃園永豐雲豹職籃隊執行長張建偉強調，一直以來雲豹能源致力打造永續環境，追求更好的生活，無論從本身綠能產業出發，拓展至循環經濟領域，甚至跨足不同體育項目以實踐企業社會責任。他說：「我們不只以行動落實綠能創新，體育創新更是團隊一再突破的重點項目。這次團隊成功邀請NBA巨星霍華德（Dwight Howard）加盟，打破傳統框架，以不同角度切入國內體育產業，目標帶給台灣籃球圈不一樣的賽事體驗，更有信心在這一球季爭取T1聯盟冠軍。」
過往，雲豹能源支持幼兒足球運動長達6年，協助國內足球運動下向紮根，同時關懷弱勢族群，成立雲豹聽障騎士棒球隊，讓聽障球員們有機會在球場上發光，更進軍職籃，成立桃園永豐雲豹職業籃球隊，在運動產業多元發展，串聯永續夥伴，用行動讓綠能起飛，同時也加強落實企業社會責任。
11月19日下午4點半桃園永豐雲豹職籃隊在國立體育大學體育館的主場首戰，霍華德將會正式亮相。雲豹能源貫徹「強強聯手，共創雙贏」的經營策略，聯手NBA「魔獸」霍華德（Dwight Howard）不僅為台灣籃壇發展站上國際舞台，注入「源」力爆發能量，也讓世界看見雲豹團隊無所畏懼、不受侷限的特有種精神！