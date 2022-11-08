鍾欣凌闖禍進警局　曝《我的婆婆》子女「不孝反應」　

兔年最強賀歲電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》，找來超夯台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》原班人馬鬧上大銀幕，金鐘視后鍾欣凌攜手黃姵嘉、許傑輝、張書偉、邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭（勇兔），打造台味十足的爆笑喜劇，邀請觀眾春節期間全家進戲院觀賞。
前導預告片當中，蘇家婆婆彩香因為搞丟神秘「OO」被警察圍捕，卻遭媳婦吐槽：「她只是個又老又醜的歐巴桑！」4位子女搞笑反應令人噴飯，兒子秉仁不負責落跑、女兒秉愛甩狠揮刀逼問老媽、秉忠不孝提議報警抓媽媽，最後竟連小鷗、大美都一起上銬送進警局！讓人好奇蘇家婆婆究竟捅出什麼婁子？這家人又會搞出什麼名堂？電影版卡司、笑料和感動全面升級，明年春節跟著蘇家人「擱肖一擺」（台語：再瘋一次）。
《我的婆婆怎麼那麼可愛》是2020年度台灣戲劇節目收視冠軍，不僅結局刷新公視22年來開台紀錄，創下全台5.55高收視率，鍾欣凌、Darren更分別抱回金鐘獎最佳女主角和男配角獎項，如今《我的婆婆》從小銀幕走向大銀幕，鍾欣凌表示十分開心回到劇組：「這些人太精彩了，每個人都有自己的樣子，又整合在一個風格裡，一種跳過標準線的喜劇，我覺得他們都掌握得很好。」監製陳慧玲拍攝期間天天到場坐鎮，在鏡頭外笑得最大聲的她掛保證：「就算沒看過電視劇的觀眾也能輕鬆入手。」電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》將在2023年1月13日，於全台戲院熱鬧上映。