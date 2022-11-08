和周杰倫戀愛史拍成偶像劇？昆凌罕見說不：很可怕

「天王嫂」昆凌嫁給周杰倫後，夫妻相當恩愛，經常全家環遊世界旅行，過著人人稱羨的生活，對許多粉絲來說，她和天王周杰倫從戀愛到結婚，宛如一齣完美的偶像劇，近日接受《Bella儂儂》雜誌專訪時，被問及會不會想把過程寫成一部戲，她大聲說No，強調「絕對不會想把自己的人生寫成一部戲！你不覺得寫自己人生的結局很可怕嗎？」
昆凌和周杰倫育有1女2子，家庭生活美滿，明年即將邁向30歲，個性越發成熟，不過獅子座的她不服輸，不甘於當個家庭主婦，「我現在會給自己很多目標，但總是在走一半時又回到熟悉的舒適圈，很希望30歲的自己可以更加的勇敢。」
她透露很懷念在學校的時光，能像個海綿一樣，無止盡的學習新知，面對新事物的無所畏懼，感覺學生時期比較有冒險精神，「現在很容易就待在安全框架裡生活，不太有勇氣再跨出去的感覺。」
身分是媽媽、妻子，也經營飲料、服飾副業，昆凌經常受邀參與時尚活動，被許多光環籠罩，她坦言收工後的生活，只想要最平凡的幸福，看到身邊的人都自在開心，就會感到很幸福，之前全家赴法國旅行，簡單的野餐、玩玩UNO牌的過程，就能從親情上感受到力量，「我覺得愛是一個家最大的核心，不管什麼形式，只要有愛就能把人跟人之間的距離拉近。」