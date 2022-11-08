苦主氣炸了！議員參選人宣傳車撞歪機車　下秒竟肇事落跑

▲新北市議員候選人董俊宏宣傳車，疑似撞倒停在路旁機車後肇事逃逸，讓車主氣得報警處理。（圖／翻攝畫面）
▲新北市議員候選人董俊宏宣傳車，疑似撞倒停在路旁機車後肇事逃逸，讓車主氣得報警處理。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-11-08 18:57:13

7日晚間7時許，新北市議員參選人董俊宏宣傳車，不明原因撞上停在五股區蓬萊路前停車格內的機車，45歲的蘇姓車主事後發現機車被撞，經調閱監視器畫面，發現是被宣傳車撞上，但令他氣憤的是，該車駕駛竟未停車查看，就當場肇事逃離現場，轄區警方獲報後，立即連絡董俊宏服務處，後續將傳喚駕駛到案說明，並依法開罰。

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據指出，蘇姓車主發現自己的車，好端端停在停車格內竟然被撞，且不只車殼斷裂、大牌歪掉，還遭鄰居投訴佔用停車格，他不見肇事者蹤影，氣得到轄區派出所報警，並向警方提供附近大樓的監視器畫面，直指是五股區議員候選人4號董俊宏候的宣傳車輛撞到他的機車，更懷疑駕駛是邊開車邊玩手機，才會直接撞到停在路旁的機車。

▲新北市議員候選人董俊宏宣傳車，疑似撞倒停在路旁機車後肇事逃逸，機車車殼斷裂、大牌歪掉。（圖／翻攝畫面）
▲新北市議員候選人董俊宏宣傳車，疑似撞倒停在路旁機車後肇事逃逸，機車車殼斷裂、大牌歪掉。（圖／翻攝畫面）
警方獲報後，由員警到現場拍照、測繪，再連絡五股、泰山、林口區議員參選人董俊宏服務處，服務處人員稱將會聯繫駕駛，並前往派出所到案說明。對此，警方表示，將依道路交通管理處罰條例第62條肇事逃逸，處1000元以上3000元以下罰款，另駕駛是否使用手機，將待釐清確認後一併開罰。

董俊宏服務處也表示，對於宣傳車駕駛不慎擦撞停放在路旁的機車，造成民眾財產損失、驚擾社會大眾，深感抱歉，肇事司機將積極配合警方調查及到案說明，董俊宏對於肇事逃逸的行為絕不縱容，對於賠償的責任也絕不逃避。（編輯：林莞茜）

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