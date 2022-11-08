台版柬埔寨詐案！男遭棄屍南投山區　檢指有高處墜落傷痕

（中央社記者吳哲豪南投8日電）新北警方日前破獲詐騙集團囚虐案，士檢檢察官今天前往南投殯儀館，相驗被詐騙集團棄屍南投的死者黃男；檢方指出，死者身上有從高處墜落傷痕，但死因仍待確認釐清。 我是廣告 請繼續往下閱讀 新北市警方在士林地檢署指揮下，日前在新北市淡水區與桃園市中壢區分別破獲以34歲呂政儀、21歲張家豪為首的詐騙集團，詐騙集團凌虐並囚禁求職者，警方救出58人、逮獲16名嫌犯，另有3名受害者死亡。其中一名死者黃男被棄屍在南投日月潭山區，檢警6日借提張男前往山區指認，警方先發現運屍用的行李箱，後來又發現黃男屍體，不過屍體已無頭顱，且四肢疑似有被動物啃咬痕跡。士檢主任檢察官陳彥章接受媒體聯訪時指出，死者身上有從高處墜落的傷痕，不過死因仍需等解剖報告出爐，才能確定。黃男親友今天也前往殯儀館關心相驗情形，親友指出，黃男只說要去北部，但沒講要做什麼，北上後突然手機連續關機3天，他們發現不對勁，向警方報案失蹤，沒想到卻接到通知來認屍。（編輯：謝雅竹）1111108詐團囚虐案又逮人！主嫌「龍蝦」想偷渡 偕女友藏匿遭逮破獲「台版柬埔寨」詐團！逮23嫌 侯友宜赴新北刑大慰勉涉詐領立院助理費！高虹安偕同律師 赴調查局北機站說明疑遭下毒！台版柬埔寨詐團囚禁58人 警採集尿液送驗釐清