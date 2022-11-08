陳建仁現身故鄉高雄　力挺雄湧連線的議員候選人

前副總統陳建仁特別現身高雄，為民進黨提名的市長及雄湧連線的議員候選人輔選，力拚 18 歲公投複決案過關。身為高雄人的陳建仁表示，很高興能回來輔選，在市長陳其邁兩年拚四年的努力之下，高雄有很大的發展。也提到過去曾擔任陳其邁的老師，陳其邁的市政成績，讓他與有榮焉，所以一定要支持陳其邁，讓他再拚四年，也讓所有民進黨候選人過關，給其邁最堅強的支持與後盾。

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▲身為高雄人的陳建仁表示，支持陳其邁，讓他再拚四年，也讓所有民進黨候選人過關，給其邁最堅強的支持與後盾。（圖／翻攝畫面）

立法委員趙天麟表示，很感謝在選舉剩下 18 天的時間，陳建仁前副總統能南下，為候選人們加油打氣，陳前總統剛剛獲得國際肯定的「台灣頂尖科學家」的榮耀，這次民進黨共提名 36 席，希望在大仁哥的加持下， 36 席提名的市議員通通過關。

▲前副總統陳建仁登上車隊與雄湧連線市議員候選人進行全市大車掃，共同宣傳「陳其邁一票、市議員一票、十八歲一票。」沿途受到民眾熱烈歡迎。（圖／翻攝畫面）

大岡山選區的現任市議員黃秋媖率先邀請大家到她選區買伴手禮；林志誠則向民眾呼籲，因為選情冷，希望藉著大仁哥的高人氣，能炒熱選情。市議員李雅慧則盛讚陳建仁前副總統在學術領域的努力，並強調自身對教育的專業希望獲得選民支持。高雄市議會「高雄青連線」的班長江瑞鴻，則期許今天在場的 13 位議員候選人都能順利過關，讓議會過半。

議員鄭孟洳，提到年輕世代在民主社會中的角色，希望這次投票能夠突破門檻，與年輕世代共創未來。市議員黃文益提到自己也是前金國中畢業的，是前副總統的學弟，而這次的高雄選舉比起以往更是不一樣，除了讓市長連任、議會過半，更要讓十八歲公民權過關，讓台灣民主更加向前一大步。力拚五連霸的議員張漢忠特別感謝陳副總統今天的加持。

林智鴻表示，今年這一場選舉特別不同，這四年將奠定高雄未來 50 、 100 年的發展基礎。「再拚四年」是為未來 50 、 100 年打下重要的根基，這樣的基礎，需要一個很強大的議會團隊來協助，所以民進黨提名的候選人都要順利當選，讓市議會過半，陳其邁好做事。另外，十八歲公民權也要衝到最高票，讓民主更加深化。

市議員候選人黃雍琇則以自己是民進黨本次在前鎮小港區提名的女性候選人，訴求選民支持。林園大寮區的李雨庭強調林園是高雄最南邊的行政區，現在正在發展的關鍵階段，捷運也即將動工，希望未來能跟其邁市長一起打拼未來。而民進黨提名的平地原住民候選人巫振興出場先以族語向大家問好，也讚揚在疫情期間，陳前副總統秉持天主的愛，讓台灣被看到、讓所有的百姓被幫助，祝福所有候選人能夠當選，讓其邁市長能再創高雄最好的成績。