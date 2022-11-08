陳建仁現身故鄉高雄　力挺雄湧連線的議員候選人

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大岡山選區的現任市議員黃秋媖率先邀請大家到她選區買伴手禮；林志誠則向民眾呼籲，因為選情冷，希望藉著大仁哥的高人氣，能炒熱選情。市議員李雅慧則盛讚陳建仁前副總統在學術領域的努力，並強調自身對教育的專業希望獲得選民支持。高雄市議會「高雄青連線」的班長江瑞鴻，則期許今天在場的13位議員候選人都能順利過關，讓議會過半。
議員鄭孟洳，提到年輕世代在民主社會中的角色，希望這次投票能夠突破門檻，與年輕世代共創未來。市議員黃文益提到自己也是前金國中畢業的，是前副總統的學弟，而這次的高雄選舉比起以往更是不一樣，除了讓市長連任、議會過半，更要讓十八歲公民權過關，讓台灣民主更加向前一大步。力拚五連霸的議員張漢忠特別感謝陳副總統今天的加持。
林智鴻表示，今年這一場選舉特別不同，這四年將奠定高雄未來50、100年的發展基礎。「再拚四年」是為未來50、100年打下重要的根基，這樣的基礎，需要一個很強大的議會團隊來協助，所以民進黨提名的候選人都要順利當選，讓市議會過半，陳其邁好做事。另外，十八歲公民權也要衝到最高票，讓民主更加深化。
市議員候選人黃雍琇則以自己是民進黨本次在前鎮小港區提名的女性候選人，訴求選民支持。林園大寮區的李雨庭強調林園是高雄最南邊的行政區，現在正在發展的關鍵階段，捷運也即將動工，希望未來能跟其邁市長一起打拼未來。而民進黨提名的平地原住民候選人巫振興出場先以族語向大家問好，也讚揚在疫情期間，陳前副總統秉持天主的愛，讓台灣被看到、讓所有的百姓被幫助，祝福所有候選人能夠當選，讓其邁市長能再創高雄最好的成績。
高雄學生民主聯盟的副主席巫愷政代表青年學子上台致詞，首先提到很感動有政黨願意為民主努力，雖然三讀通過，但最重要的關鍵是修憲複決投票，呼籲大家在選舉衝刺階段，一起為年輕人發聲，也希望大家用選票支持挺年輕人的候選人！