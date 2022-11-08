南台灣「最頂啦啦隊」正妹出爐！粉絲狂讚：進場唯一動力
隨著台灣運動賽事風氣盛行，場邊應援的啦啦隊，也漸漸成為吸引球迷進場的關鍵，經常是大家討論的話題。近日，網路上就瘋傳一位討論到爆掉的啦啦隊正妹「瑟七」，可愛又活潑的形象，甚至成為粉絲想進球場的動力之一。
PTT表特板，近日就有網友PO出瑟七一連串的照片與影片，可以見到瑟七風格多變，活潑、搞怪、性感於一身，圓圓的臉蛋十分甜美，笑起來也非常可愛，難怪會擄獲大家芳心，「真的很正」、「UG最頂的」、「瑟七我婆，請撤照」、「她的身材真的超讚的啦」、「統一王牌」、「瑟七有料，瑟七可愛」、「想進場台南球場的動力，推」、「瑟7就很鄰家」、「我大瑟七就是讚。」
事實上，年紀輕輕的瑟七，從2020年就加入Uni-Girls，隔年更成為職籃新竹攻城獅的啦啦隊成員，在棒籃雙棲、雙獅共舞的加持下，也為她帶來超高人氣，更成為Uni-Girls的招牌，IG更累積超過3.7萬人追蹤，身材也是有目共睹。
值得一提的是，在台南土生土長的瑟七，全家人都是棒球迷，也讓她從小就跟著家人進場看球，如今真的順利加入Uni-Girls，以忠實球迷兼啦啦隊的身分應援，幸運的是，瑟七才剛加入首年就親眼見證球隊拿下中華職棒總冠軍，成為她最難忘的回憶。（編輯：詹鎰睿）