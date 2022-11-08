藍委踢爆國慶晚會無人機「竟是中國製」！蘇貞昌下令徹查
今年嘉義故宮南院舉辦民國111年國慶焰火晚會，無人機表演環節由無人機國家隊成員「台灣希望創新公司」負責，飛出台灣國旗及守土衛國的字樣，總統蔡英文、立法院長游錫堃也到場觀賞；然而，國民黨立委魯明哲今（8）日在立法院質詢時卻踢爆，這些無人機竟是使用中國大陸「高巨創新公司」的無人機，從操控系統、韌體、機體與電池等，都與高巨創新型號EMO的展演無人機一模一樣。
下午立法院總質詢上，魯明哲質詢表示，國慶無人機上頭寫著一排簡體字，明確寫著禁止手持區，覺得有幾成機率並非國產製造？又有幾成機率是對岸的？蘇貞昌答詢回應，政府對政府、委外機關，都有限制使用中國製造，不過民間沒有限制，是否有違反政府規定，需進一步來了解。
魯明哲接續表示，依據爆料者提供資料，發現國慶無人機竟是中國大陸深圳高巨創新的群飛無人機EMO機型，電池上更明確用簡體字寫中國製造。魯明哲說，500、600多台無人機在國慶焰火晚會當天，在立法院長游錫堃、總統蔡英文上面飛，但卻是大陸公司的無人機劃出國旗與守土為國。
魯明哲指出，電池、軟體、操控系統、韌體與機體等都不是國產製造，無人機國家隊功能僅剩搬家用途，他痛批「納入國家隊是恥辱」；據109年12月行政院秘書室函文，公務資訊產品如無人機，不得使用大陸廠牌，且查詢財政部進口報關，也查不到相關資料，魯明哲質疑恐怕是「走私黑機」，具體要求相關單位徹查。
蘇貞昌則允諾表示，會責成相關部會及行政院政務委員羅秉成徹查，寧可不要有這個表演，去弄中國500、600多台無人機在天上飛，甚至還自吹自擂用不著這樣。