培育優秀中小企業　蔡英文：5年投950億加強經營韌性

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文致詞時指出，全國有超過159萬家的中小企業，創造920萬人就業機會，「是台灣經濟成長不可或缺的力量」，過去兩年，經濟在逆勢中穩健成長，展現疫情之際強大的韌性。
她表示，去年經濟成長率達6.57%，是近年來最佳的成績，是全民努力的成果，行政院於上週通過「中小企業整體競爭力提升方案」，111年至115年將投入共950億元，透過跨部會力量，加強中小企業經營的韌性，協助中小企業因應淨零碳排、數位轉型等議題，並注入創新及在地發展元素，使更多中小企業在國際上發光發熱。
王美花也提到，台灣的中小企業有許多的隱形冠軍，是台灣重要的支撐力量，也是穩固台灣經濟持續成長的重要角色，經濟部未來會將「中小企業整體競爭力提升方案」所提供的相關資源置於網站上，讓中小企業瞭解取得輔導補助的管道，幫助中小企業提升各方面能力，也希望各公協會與政府一同努力，每年培育出更多優秀的企業。
經濟部自1922年起舉辦「國家磐石獎」，31年來選拔出333家經營表現傑出的中小企業，並於1999年與僑委會共同舉辦「海外台商磐石獎」，至今已有144家優秀海外台商獲獎。
今年度「國家磐石獎」得獎企業，分別為大武山牧場科技、拓緯實業、偉喬生醫、惠旺工業、榮田精機、榮昌科技、億力鑫系統科技、衛司特科技等8家公司，產業領域包含金屬廢液電解回收、農畜業、醫療生技、無線通訊製造、工具機設備等，獲獎企業均響應政府ESG政策。
至於「海外台商磐石獎」，今年也有8家脫穎而出，分別為Ebinger Manufacturing Co.、Emerald Nonwovens International Co., Ltd.、Granwell Products, Inc、Industrias KMG S.A.、Novotech Nutraceuticals,Inc.、YIBEN S, A.、Yushan USA Co Ltd、越南第一精密工業有限公司，得獎企業分布於泰國、越南、美國、瓜地馬拉、阿根廷等國家，產業範圍涵蓋工業零件、醫療耗材、塑膠產業、摩托車零配件、實木家俱、醫療保健、汽機車金屬零件等。
經濟部中小企業處表示，這些海外台商除了在海外經營事業有成外，更對台灣或僑居地等國際社會有相當貢獻，足以堪稱是海外台商企業的標竿典範。