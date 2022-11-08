捷運林園延伸線周邊農業區變更　高市府重申：尊重民意

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都發局表示，市府已在林園當地召開3場說明會與居民溝通說明專案檢討變更草案內容。本計畫配合捷運建設，將場站半徑800公尺範圍內的農業區納入檢討，加值變更為住宅區、商業區，以促進林園繁榮發展。至於民眾關切區段徵收是否為強制徵收，地主權益是否受影響等問題，都發局也都在說明會上說明，依照國家法令，農業區變更為都市發展用地，必須以區段徵收辦理開發。
地政局說明，區段徵收屬於公私雙贏的合作開發事業。除充實公共設施外，也會帶來土地增值。區段徵收可以協議市價價購或者領回土地二種選擇，並非一般指稱的徵收，僅有市價徵收補償。
地政局指出，依現行法令，農業區變更為都市發展用地，必須負擔至少40%公共設施用地，再加上公共設施開闢經費與區段徵收作業等支出負擔，因此實務上，區段徵收分回比例為40%，如果參加過農地重劃者，分回比例則為45%。至於其補償價格之計算，依土地徵收條例第30條規定，應按照徵收當期之市價補償其地價，也就是說，分回的價值會依照原持有土地價值來辦理。
市府統計，本計畫農業區變更面積為171公頃，私有地主有1,719人，截至目前為止，接獲不同意區段徵收的陳情人有147名（占全數地主8.6％），面積合計約12.88公頃（占變更總面積7.6%），顯示大多數地主並未反對農業區變更及區段徵收開發。
小港林園線是交通部定位為供給型導向之捷運建設，為傾聽民眾對於小港林園線通盤檢討的訴求，副市長林欽榮於今(8)日下午特別率領市府副秘書長陳盈秀及都發局、捷運局、地政局等首長於區公所拜會洪進財里長主席，與在場20餘位里長及多位里民也充分討論。林欽榮當場表示，市府會傾聽民意，針對區段徵收有不同意見者，將優先不納入都市計畫變更範圍，維持農業區使用，讓民眾有更多的選擇。