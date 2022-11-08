2022移工未來論壇　台亞基金會邀勞動部、仲介與民團對談

▲2022跨國移工與公平雇傭發展論壇合影。（圖／台亞基金會）
▲2022跨國移工與公平雇傭發展論壇合影。（圖／台亞基金會）

記者賴正琳／綜合報導

2022-11-08 19:03:53

台灣亞洲交流基金會在11 月 7 日上午舉辦「2022 跨國移工與公平雇傭發展論 壇：對新南向政策的啟示」，邀請勞動部勞動力發展署專門委員胡欣野、印尼勞工之家 （Kabar Kumi）主席 Iweng Karsiwen、桃園市群眾服務協會主任汪英達、台灣外籍勞動 者發展協會主任徐瑞希及英國樸茨茅斯大學鄭念慈（Isabelle Cheng）教授等專家學者出 席參與，透過現場移工維權人士的經驗分享，同時瞭解目前台灣政府在移工權益上實施的相關政策，達到政府、非營利組織（NGO）和非營利仲介交流的目的。 

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該協會董事長蕭新煌表示期待透過本次會議，蒐集國內外非營利組織及非營利仲介的觀點， 彙整成建言提交給政府，同時也由政府代表（勞動部）分享移工保障措施。蕭董事長強調， 本論壇最大的用意是讓各方了解到政府和民間單位在移工議題上可以是合作夥伴關係 （partnership），而並非對立關係。 

鄭念慈（Isabelle Cheng）教授感謝有台亞基金會的支持與協助，才能促成 Iweng Karsiwen 首次來訪台灣，與台灣各大移工 NGO 的對話，並提到本次是 Iweng Karsiwen 親自提議將原定到英國的計劃改成到台灣，希望對台灣的移工議題、民間組織、政府做法等有更深入的了解。 

▲圖左為Isabelle教授，圖右為Iweng Karsiwen。（圖／台亞基金會）
▲圖左為Isabelle教授，圖右為Iweng Karsiwen。（圖／台亞基金會）
印尼勞工之家主席 Iweng Karsiwen 首先介紹其組織聚焦於移工及人口販運議題，主要任務為提升移工及其家人對勞工權益的意識，並連結輸入國當地的 NGO 網絡為移工爭取基本權益。她也根據一線經驗提出建議，其中包括保障移工享有休息日、取消證件扣留、免向移工收取仲介及其他費用，以及呼籲台灣在地化落實勞工相關國際公約，展現與國際接軌之決心。

桃園市群眾服務協會主任汪英達指出，除了層層收取費用、扣留證件、法律無法充分保障在台移工權益之外，移工還需面對歧視問題，尤其是女性遭受親職歧視及夜班津貼過低、 甚至為零的現象，多年來仍未有顯著的改善，希望可以透過政府及民間合作，正面解決問題。 

台灣外籍勞動者發展協會主任徐瑞希表示，雖然政府已推出許多因應措施，「1955 勞工諮詢申訴專線」，惟距離法令政策落地仍有差距待彌補。另外，她建議台灣與印尼透過討論來解決認知不同的問題，例如就各項費用的內涵「對齊一個標準來檢視」，避免由印尼方面收取的行政費，被誤以為是台灣收取的仲介費等情形。 

勞動部勞動力發展署專門委員胡欣野回應，台灣政府除了與台灣移工組織定期開會、收集意見之外，也積極與印尼方召開雙邊會議，探討如何透過雙邊合作，找出系統性的解決辦法。另外，政府計劃明年針對所有來台移工提供 3 天 2 夜的權益教育訓練，建立對勞工權益知識，進而懂得保護自己。 

論壇最後由本會楊昊執行長進行總結，他樂見這次熱烈的討論，認為這是一個好的開始， 建議接下來各方可以匯集國內外、政府、民間組織掌握的資訊，並進行系統性整理，以羅列出未來需要規範的方向，以及不合理且需要消除的做法。 

印尼勞工之家主席 Iweng Karsiwen 今日參與座談會後，於8日拜訪 TIWA 台灣國際勞工協會，並於8日下午透過燦爛時光：東南亞主題書店臉書直播演講，分享她一路以來為跨國移工人權發聲及爭取權益的經歷和故事。

▲論壇實況照。（圖／台亞基金會）
▲論壇實況照。（圖／台亞基金會）

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