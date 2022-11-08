2022移工未來論壇　台亞基金會邀勞動部、仲介與民團對談

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鄭念慈（Isabelle Cheng）教授感謝有台亞基金會的支持與協助，才能促成 Iweng Karsiwen 首次來訪台灣，與台灣各大移工 NGO 的對話，並提到本次是 Iweng Karsiwen 親自提議將原定到英國的計劃改成到台灣，希望對台灣的移工議題、民間組織、政府做法等有更深入的了解。
印尼勞工之家主席 Iweng Karsiwen 首先介紹其組織聚焦於移工及人口販運議題，主要任務為提升移工及其家人對勞工權益的意識，並連結輸入國當地的 NGO 網絡為移工爭取基本權益。她也根據一線經驗提出建議，其中包括保障移工享有休息日、取消證件扣留、免向移工收取仲介及其他費用，以及呼籲台灣在地化落實勞工相關國際公約，展現與國際接軌之決心。
桃園市群眾服務協會主任汪英達指出，除了層層收取費用、扣留證件、法律無法充分保障在台移工權益之外，移工還需面對歧視問題，尤其是女性遭受親職歧視及夜班津貼過低、 甚至為零的現象，多年來仍未有顯著的改善，希望可以透過政府及民間合作，正面解決問題。
台灣外籍勞動者發展協會主任徐瑞希表示，雖然政府已推出許多因應措施，「1955 勞工諮詢申訴專線」，惟距離法令政策落地仍有差距待彌補。另外，她建議台灣與印尼透過討論來解決認知不同的問題，例如就各項費用的內涵「對齊一個標準來檢視」，避免由印尼方面收取的行政費，被誤以為是台灣收取的仲介費等情形。
勞動部勞動力發展署專門委員胡欣野回應，台灣政府除了與台灣移工組織定期開會、收集意見之外，也積極與印尼方召開雙邊會議，探討如何透過雙邊合作，找出系統性的解決辦法。另外，政府計劃明年針對所有來台移工提供 3 天 2 夜的權益教育訓練，建立對勞工權益知識，進而懂得保護自己。
論壇最後由本會楊昊執行長進行總結，他樂見這次熱烈的討論，認為這是一個好的開始， 建議接下來各方可以匯集國內外、政府、民間組織掌握的資訊，並進行系統性整理，以羅列出未來需要規範的方向，以及不合理且需要消除的做法。
印尼勞工之家主席 Iweng Karsiwen 今日參與座談會後，於8日拜訪 TIWA 台灣國際勞工協會，並於8日下午透過燦爛時光：東南亞主題書店臉書直播演講，分享她一路以來為跨國移工人權發聲及爭取權益的經歷和故事。